Pakistan si predvolal veľvyslanca USA po kritickom výroku Bidena

Islamabad 15. októbra (TASR) - Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí si v sobotu predvolalo veľvyslanca Spojených štátov v Pakistane po tom, čo americký prezident Joe Biden označil túto ázijskú krajinu za "jeden z najnebezpečnejších štátov sveta" a spochybnil tamojší bezpečnostný protokol jadrových zbraní. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Biden túto poznámku povedal vo štvrtok na súkromnej benefičnej akcii Demokratickej strany. Biely dom následne zverejnil prepis jeho vyjadrenia, čo v Pakistane vyvolalo vlnu nevôle.



"Diskutovali sme o tom s premiérom a rozhodli sme sa predvolať si amerického veľvyslanca na oficiálny demarš," uviedol pakistanský minister zahraničných vecí Bilavál Bhutto Zardárí. Dodal, že Bidenove vyjadrenia ho prekvapili, no domnieva sa, že "takéto nedorozumenia vznikajú v dôsledku nedostatočného záujmu". Zároveň však uznal, že v tomto prípade nešlo o oficiálne vyjadrenie či prejav.



AFP pripomína, že vzťahy USA a Pakistanu ochladli po tom, čo sa Spojeným štátom po dvoch desaťročiach podarilo ukončiť vojnu v Afganistane.



Spojené štáty sú tiež ostražité v súvislosti s pakistansko-čínskou spoluprácou, keďže Peking vyčlenil 54 miliárd dolárov na vytvorenie tzv. ekonomického koridoru, ktorý by mal Číne zaistiť prístup k Indickému oceánu. Washington tvrdí, že výhody tejto spolupráce by získala len Čína, pričom Pakistan by sa tým veľmi zadlžil. Pakistan tieto tvrdenia dlhodobo odmieta.