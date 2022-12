Školy v meste Banú zatvorili, Taliban by vraj mohol uniesť žiakov

Islamabad 20. decembra (TASR) - Školy v pakistanskom meste Banú ležiacom neďaleko afganských hraníc ostali v utorok zatvorené pre obavy z militantov patriacich k pakistanskému Talibanu, ktorí po väzenskej vzbure v miestnom "protiteroristickom stredisku" od nedeľného večera zadržiavajú približne desiatku dozorcov a najmenej jedného zabili. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



V noci na utorok navyše 50 ozbrojených talibov prepadlo policajnú stanicu v meste Váná (v paštčine Wána), nachádzajúcom sa približne 200 kilometrov južne od Banú. Militanti zamkli policajtov na stanici a odniesli si zbrane.



"Bojíme sa, že Taliban by mohol vpadnúť do ktorejkoľvek školy na predmestí a zobrať žiakov ako rukojemníkov. Nechceme riskovať, a preto sme sa rozhodli nechať školy dnes zatvorené," povedal agentúre AFP nemenovaný predstaviteľ okresnej samosprávy v 50-tisícovom meste Banú.



V blízkosti protiteroristického centra, kde sa odohráva rukojemnícka dráma, ostali zatvorené aj úrady a bezpečnostné zložky zriadili na prístupových cestách kontrolné stanovištia. Samotné centrum obkľúčili špeciálne policajné a armádne jednotky.



Pakistanskí predstavitelia už požiadali Afganistan, aby pomohol dosiahnuť prepustenie rukojemníkov.



Do väzenskej vzbury sa zapojilo najmenej 30 príslušníkov pakistanského Talibanu, ktorý nie je priamo napojený na afganský Taliban, avšak udržiava s ním styky.



Väzni pre seba žiadajú voľný prechod do hornatej provincie Vazíristan na hraniciach s Afganistanom. Najprv požadovali letecký prevoz do Afganistanu, avšak neskôr počas rukojemníckej drámy sa dozvedeli – keďže vo väzení dlho nedostávali informácie –, že pakistanský Taliban medzičasom fakticky kontroluje prihraničné oblasti s Afganistanom.



Medzi pakistanskou vládou a miestnym Talibanom vládlo niekoľkomesačné prímerie, ktoré sa však skončilo v novembri.