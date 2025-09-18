< sekcia Zahraničie
Pakistan so Saudskou Arábiou podpísali novú obrannú dohodu
AFP dodáva, že podľa odhadov žije a pracuje v Saudskej Arábii viac ako 2,5 milióna Pakistancov.
Autor TASR
Rijád/Islamabad 18. septembra (TASR) - Pakistan a Saudská Arábia v stredu podpísali novú strategickú obrannú dohodu. Podľa nej bude útok na jednu krajinu považovaný za „agresiu proti obom“. Zmluvu podpísali saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán a pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.
„Táto dohoda... má za cieľ rozvíjať obrannú spoluprácu medzi oboma krajinami a posilniť spoločné zastrašovanie proti akejkoľvek agresii,“ uvádza sa v stanovisku zverejnenom saudskoarabskou tlačovou agentúrou SPA. „Akákoľvek agresia proti jednej z krajín bude považovaná za agresiu proti obom krajinám,“ dodala.
Podľa agentúr AP a AFP je dohoda aspoň sčasti reakciou na minulotýždňový izraelský útok na katarskú Dauhu s deklarovaným cieľom zasiahnuť tamojšie sídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael dohodu bezprostredne neuznal. Spojené štáty, ktoré sú už dlho garantom bezpečnosti pre štáty Perzského zálivu, dohodu takisto okamžite neuznali.
Saudská Arábia má podľa AP blízke hospodárske, náboženské aj bezpečnostné väzby s Pakistanom a údajne tiež financovala jeho jadrový program. Analytici naznačili, že Rijád by sa mohol stať súčasťou jadrového dáždnika Islamabadu, predovšetkým v súvislosti s čoraz viac napätou situáciou ohľadom jadrového programu Iránu.
AFP dodáva, že podľa odhadov žije a pracuje v Saudskej Arábii viac ako 2,5 milióna Pakistancov. Rijád je tiež dlhodobou oporou kolísavej pakistanskej ekonomiky, ktorú pomáha stabilizovať.
„Táto dohoda... má za cieľ rozvíjať obrannú spoluprácu medzi oboma krajinami a posilniť spoločné zastrašovanie proti akejkoľvek agresii,“ uvádza sa v stanovisku zverejnenom saudskoarabskou tlačovou agentúrou SPA. „Akákoľvek agresia proti jednej z krajín bude považovaná za agresiu proti obom krajinám,“ dodala.
Podľa agentúr AP a AFP je dohoda aspoň sčasti reakciou na minulotýždňový izraelský útok na katarskú Dauhu s deklarovaným cieľom zasiahnuť tamojšie sídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Izrael dohodu bezprostredne neuznal. Spojené štáty, ktoré sú už dlho garantom bezpečnosti pre štáty Perzského zálivu, dohodu takisto okamžite neuznali.
Saudská Arábia má podľa AP blízke hospodárske, náboženské aj bezpečnostné väzby s Pakistanom a údajne tiež financovala jeho jadrový program. Analytici naznačili, že Rijád by sa mohol stať súčasťou jadrového dáždnika Islamabadu, predovšetkým v súvislosti s čoraz viac napätou situáciou ohľadom jadrového programu Iránu.
AFP dodáva, že podľa odhadov žije a pracuje v Saudskej Arábii viac ako 2,5 milióna Pakistancov. Rijád je tiež dlhodobou oporou kolísavej pakistanskej ekonomiky, ktorú pomáha stabilizovať.