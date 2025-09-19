< sekcia Zahraničie
Pakistan sprístupnil svoj jadrový program Saudskej Arábii
Autor TASR
Dubaj 19. septembra (TASR) - Pakistanský minister obrany Chavádža Ásif vo štvrtok vyhlásil, že jadrový program krajiny „bude k dispozícii“ Saudskej Arábii, ak to bude potrebné v rámci novej strategickej obrannej dohody, ktorú v stredu podpísali saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán a pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
„Chcel by som ujasniť jednu vec ohľadom jadrových schopností Pakistanu: tieto schopnosti boli vytvorené už dávno, keď sme vykonali testy. Odvtedy máme sily vycvičené pre bojisko,“ povedal Ásif pre televíziu Geo TV. „To, čo máme, a schopnosti, ktorými disponujeme, budú podľa tejto dohody sprístupnené (Saudskej Arábii),“ dodal.
Vyhlásenie ministra obrany bolo prvým konkrétnym potvrdením, že Pakistan zaradil Saudskú Arábiu pod ochranný dáždnik svojho jadrového programu.
Podľa stredajšej obrannej dohody budú Rijád a Islamabad považovať útok na jednu krajinu za „agresiu proti obom“. AP uvádza, že dohodu niektorí vnímajú ako signál pre Izrael, ktorý je dlhodobo považovaný za jedinú krajinu na Blízkom východe s jadrovými zbraňami. Spoločná dohoda prišla podľa agentúry sčasti ako reakcia na minulotýždňový izraelský útok na katarskú Dauhu s deklarovaným cieľom zasiahnuť tamojšie sídlo palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Pakistan vyvinul svoj jadrový program, aby sa mohol brániť pred jadrovou hrozbou susednej Indie. Pre svoj program a vývoj jadrovej zbrane tiež roky čelila sankciám USA. Saudská Arábia má s Pakistanom blízke väzby a jeho jadrový program údajne financovala, dodala AP.
