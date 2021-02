Pakistanský súd zmiernil trest smrti trom duševne chorým väzňom

Islamabad 10. februára (TASR) - Pakistanský najvyšší súd v stredu zmiernil rozsudky smrti udelené trom duševne chorým väzňom v prelomovom rozsudku, ktorý privítali ľudskoprávni aktivisti. Informovala o tom agentúra DPA.



"Ak odsúdený nie je pre svoje duševné ochorenie schopný pochopiť dôvody trestu, potom sa spravodlivosť nenaplní," rozhodol súd. Požiadal zároveň príslušné orgány, aby vykonali zmeny a doplnenia zákonov a predpisov, a uviedol, že výnimky z trestu smrti by mala posúdiť lekárska komisia.



Traja väzni, ktorým v stredu zmiernili tresty, strávili v cele smrti už 30, 14 a 18 rokov.



"Nadchol nás tento prelomový rozsudok, ktorý, ako dúfame, ustanoví precedens pre všetky súdy pri ukladaní trestov duševne chorým väzňom," uviedol Alí Hajdar Habíb, hovorca skupiny Justice Project Pakistan, ktorá poskytovala väzňom právnu pomoc. "Dúfame, že usmernenia podrobne uvedené v rozsudku budú platiť na všetkých úrovniach a duševne chorí budú správne diagnostikovaní a liečení, a nie ignorovaní a odmietaní," dodal.



Pakistan je signatárom medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (CPRD), ktorý zaručuje dôstojnosť jednotlivcov so zdravotným postihnutím.



Podľa ľudskoprávnej skupiny Justice Project Pakistan je v krajine na smrť odsúdených 4225 ľudí.



Pakistan zrušil šesťročné neoficiálne moratórium na trest smrti po tom, ako v decembri 2014 islamistickí militanti v škole v severozápadnom meste Pešávar zabili viac ako 150 ľudí, prevažne detí. Doteraz v krajine popravili viac ako 500 ľudí.