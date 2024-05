Pakistan sužujú horúčavy, úrady odporučili zdržiavať sa vo vnútri

Islamabad 21. mája (TASR) - Pakistanské úrady v utorok vyzvali obyvateľov, aby sa pre extrémnu horúčavu zdržiavali vo vnútorných priestoroch. Hrozí totiž riziko nebezpečne vysokých teplôt a ďalšie záplavy spôsobené topením ľadovcov, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



V najľudnatejšej provincii Pandžáb na východe Pakistanu v dôsledku horúčavy uzatvorili na týždeň všetky školy. Odhadom to ovplyvní približne 18 miliónov študentov.



Podľa predstaviteľa pakistanskej meteorologickej služby bude horúčava pokračovať do konca mája. Teplota by sa tak mohla vyšplhať až o šesť stupňov Celzia nad mesačným priemerom. Vo viacerých častiach krajiny je možné, že dosiahne viac než 40 stupňov Celzia.



Pakistan tento rok zaznamenal najdaždivejší mesiac apríl od roku 1961, pričom spadlo až dvojnásobné množstvo zrážok v porovnaní s bežným mesačným úhrnom. Pri prudkých dažďoch tam zomreli desiatky ľudí, hlásili aj zničenie majetku a poľnohospodárskej pôdy. Odborníci tvrdia, že takéto dažde sú dôsledkom klimatickej zmeny.



Ďalšiu horúčavu v krajine očakávajú už v júni. Teplota podľa meteorológov pravdepodobne stúpne na 42 stupňov Celzia. V tejto súvislosti vyzvali ľudí, aby dodržiavali pitný režim a vyhli sa nepotrebnému cestovaniu. Poľnohospodári by mali prijať opatrenia na ochranu svojich hospodárskych zvierat.