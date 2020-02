Talibanský líder, ktorý odobril útok na Malálu, utiekol z väzenia

Islamabad 17. februára (TASR) - Vysokopostavený pakistanský predstaviteľ fundamentalistického hnutia Taliban Ehsanulláh Ehsán, ktorý oprávnil útok na mladú aktivistku Malálu Júsafzajovú z roku 2012, utiekol z väzby. Potvrdil to v pondelok pakistanský minister vnútra Idžáz Šáh, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



Ehsánovi, bývalému hovorcovi Talibanu, sa podarilo uniknúť z väznice s maximálnym stupňom stráženia a dostať sa z Pakistanu do Turecka. Podľa jeho vlastných slov sa vzdal pakistanskej armáde na základe dohody a utiekol až po tom, ako ju armáda prestala rešpektovať.



Po tom, ako sa Ehsán v roku 2017 vzdal, miestna stanica Geo News TV odvysielala rozhovor, ktorý poskytol vo väzbe a tvrdil, že bojovníkov Talibanu podporujú a vyzbrojujú tajné služby Indie - úhlavného rivala Pakistanu. Pakistanská armáda prisľúbila, že začne s Ehsánom súdny proces, ale nedošlo k tomu.



Útoky Talibanu v Pakistane v uplynulých mesiacoch zoslabli; armáda vykonala niekoľko operácií zameraných proti baštám využívaným islamistickými skupinami v oblastiach nepoznajúcich zákon pozdĺž hraníc s Afganistanom.



Júsafzajovú - vtedy 15-ročnú - postrelil talibanský militant v reakcii na jej úsilie presadzovať právo dievčat chodiť do školy. S vážnymi zraneniami ju liečili v nemocnici v anglickom Birminghame, potom v tomto meste pokračovala v ďalšom vzdelávaní a udelili jej Nobelovu cenu za mier. Mladá aktivistka medzičasom získala študijné miesto na Oxfordskej univerzite v Anglicku.