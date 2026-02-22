< sekcia Zahraničie
Pakistan tvrdí, že zasiahol úkryty militantov pozdĺž afganskej hranice
Šéf rezortu Attaulláh Tarar na platforme X napísal, že v pohraničnej oblasti bola terčom útokov aj odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).
TASR
Islamabad 22. februára (TASR) - Pakistan v nedeľu oznámil, že podnikol útoky na sedem táborov patriacich militantom pakistanskej vetvy hnutia Taliban pozdĺž pakistansko-afganskej hranice. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.
Islamabad „vykonal na základe spravodajských informácií cielené útoky na sedem teroristických táborov a úkrytov patriacich pakistanskému Talibanu“ (Tehríke Tálibán Pákistán, TTP) a jeho pridruženým skupinám v pohraničnej oblasti, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva informácií.
Šéf rezortu Attaulláh Tarar na platforme X napísal, že v pohraničnej oblasti bola terčom útokov aj odnož džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).
Ministerstvo uviedlo, že útoky boli reakciou na samovražedný útok v mešite v pakistanskom hlavnom meste spred dvoch týždňov a ďalšie nedávne bombové útoky na severozápade krajiny. K útoku v mešite, pri ktorom zahynulo najmenej 31 ľudí a viac ako 160 utrpelo zranenia, sa prihlásil Islamsky štát.
Pred niekoľkými dňami tiež došlo k samovražednému útoku v okrese Bajaur na severozápade krajiny, pri ktorom zahynulo 11 vojakov a jedno dieťa, keď militanti narazili autom s výbušninami do armádneho kontrolného stanovišťa. K útoku sa prihlásilo hnutie TTP. Pri ďalších dvoch samostatných útokoch zahynulo päť osôb.
Pakistanská armáda v reakcii na tieto udalosti varovala, že nebude „uplatňovať žiadnu zdržanlivosť“ a dodala, že operácie proti zodpovedným osobám budú pokračovať „bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú“.
Hovorca afganského vládnuceho hnutia Taliban Zabíhulláh Mudžáhid v nedeľu na platforme X napísal, že Pakistan „bombardoval civilných obyvateľov v provinciách Nangarhár a Paktíka. Útoky si vyžiadali desiatky obetí a zranených vrátane žien a detí“.
Pakistan obviňuje Taliban, že umožňuje využívanie afganského územia na ukrývanie militantov, a vzťahy medzi oboma krajinami sa v posledných mesiacoch výrazne zhoršili v dôsledku smrtiacich zrážok na hraniciach.
