Pakistan umožnil tajnej službe legálne odpočúvať telefóny

Islamabád 10. júla (TASR) - Pakistan povolil tajnej službe riadenej armádou legálne odpočúvanie telefonátov a čítanie správ, čím posilnil jej kľúčovú úlohu v krajine. S odvolaním sa na miestne médiá o tom v stredu informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Armáda v Pakistane zohráva významnú úlohu pri vytváraní i rozbíjaní vlád, pričom nové právomoci jej spravodajskej služby ISI vyvolali vlnu nevôle zo strany opozície i v sociálnych médiách.



Pakistanské ministerstvo informačných technológií a telekomunikácií so zmenou oboznámili už 8. júla.



"Každý, kto zákon zneužije, bude znášať následky," uviedlo v utorok ministerstvo spravodlivosti. Opatrenie sa podľa neho obmedzí na sledovanie trestnej a teroristickej činnosti a vláda zabezpečí, aby nedochádzalo k zásahom do súkromia a života ľudí.



"Federálna vláda v záujme národnej bezpečnosti povoľuje úradom v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu... odpočúvať hovory, čítať správy a sledovať komunikáciu prostredníctvom telekomunikačného systému," uvádza sa v oznámení.



Proti tomuto kroku sa v parlamente postavila opozičná strana bývalého premiéra Imrana Chána Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI), ktorá prisľúbila aj súdnu žalobu. Chán pritom v minulosti podporil sledovanie telefónov politikov, a to aj z vlastných radov, ktoré vtedy vykonávala ISI bez povolenia.