Pakistan: USA a Irán vedú o ukončení vojny nepriame rokovania
Trump v posledných dňoch opakovane tvrdí, že Irán vedie rokovania so Spojenými štátmi.
Autor TASR
Islamabad 26. marca (TASR) - Spojené štáty a Irán vedú o ukončení vojny nepriame rokovania, uviedol vo štvrtok pakistanský minister zahraničných vecí a podpredseda vlády Išak Dar, ktorého krajina pôsobí ako sprostredkovateľ rozhovorov. Teherán podľa neho v súčasnosti skúma 15-bodový plán, ktorý predložil Washington. Prezident USA Donald Trump medzičasom vyzval Irán, aby začal brať americký návrh vážne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Trump v posledných dňoch opakovane tvrdí, že Irán vedie rokovania so Spojenými štátmi. Teherán to však popiera. Šéf Bieleho domu v stredu vyjadril presvedčenie, že iránsky režim svoju účasť na rozhovoroch nepotvrdil, lebo sa obáva, že by jeho vyjednávačov zabili vlastní ľudia.
„V médiách sa objavili zbytočné špekulácie týkajúce sa mierových rokovaní zameraných na ukončenie pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe. V skutočnosti prebiehajú nepriame rokovania medzi USA a Iránom prostredníctvom správ, ktoré sprostredkúva Pakistan,“ uviedol na sieti X šéf pakistanskej diplomacie. Prvýkrát tak oficiálne potvrdil, že Islamabad zohráva úlohu sprostredkovateľa rozhovorov.
Dvaja pakistanskí predstavitelia v stredu pre agentúru AFP uviedli, že Irán dostal od Spojených štátov 15-bodový plán na ukončenie vojny na Blízkom východe. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí vyhlásil, že Teherán americký návrh skúma, ale v súčasnosti nemá v úmysle viesť rozhovory. Iniciatívu USA podľa pakistanského ministra podporuje Turecko aj Egypt.
Trump vo štvrtok na svojej sieti Truth Social označil iránskych vyjednávačov za „podivínov“.
„'Prosia' nás, aby sme uzavreli dohodu, čo by mali robiť, keďže boli vojensky zničení a nemajú žiadnu šancu na návrat, a napriek tomu verejne vyhlasujú, že len 'zvažujú náš návrh'. NESPRÁVNE!!! Mali by to začať brať vážne skôr, než bude neskoro, lebo keď sa to stane, NEBUDE CESTY SPÄŤ a nebude to pekné!“ zdôraznil šéf Bieleho domu.
USA a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, ktorý v odvete podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké základne. Teherán okrem toho fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre prepravu ropy a plynu.
