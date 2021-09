Pakistan už nedokáže prijímať afganských utečencov

Islamabad 16. septembra (TASR) - Pakistan nemôže ďalej prijímať viac utečencov zo susedného Afganistanu. Má na to rôzne dôvody vrátane finančných ťažkostí, uviedol v stredu poradca pakistanského prezidenta pre národnú bezpečnosť.



"Pakistan nemá v súčasnosti podmienky na to, aby prijal viac utečencov," povedal podľa agentúry AP poradca Moíd Júsuf na tlačovej konferencii v metropole Islamabad.



Ako zdôraznil, Pakistan už poskytol utočisko viac než trom miliónom afganských utečencov, ktorí zo svojej krajiny ušli pred vojnou a násilím za uplynulých niekoľko desaťročí.



Júsuf uviedol, že Pakistan urobí všetko preto, aby pomohol obyvateľom Afganistanu. Svoje úsilie v tomto smere by však podľa neho malo zintenzívniť aj medzinárodné spoločenstvo. Ak sa tak nestane, mohli by zo vzniknutej chaotickej situácie profitovať radikálne džihádistické skupiny, napríklad Islamský štát (IS), al-Káida či pakistanská odnož Talibanu.



"Netreba dlho rozmýšľať nad tým, čo by sa stalo. Bude tam bezpečnostné vákuum. Už viete, že je tam prítomný IS, pakistanský Taliban, al-Káida," upozornil poradca s tým, že tieto skupiny sú úhlavným nepriateľom Pakistanu i Západu.



"Ak sa Afganistan destabilizuje, prejaví sa to aj v Pakistane," uviedol. Júsuf tiež požiadal medzinárodné spoločenstvo, aby konštruktívne rokovalo s hnutím Taliban v záujme mieru a stability celého regiónu, píše AP.