Pakistan uzavrie hranice a vzdušný priestor pre Indiu

Islamabad 24. apríla (TASR) - Pakistan vo štvrtok vyhlásil, že uzavrie hranice s Indiou a vzdušný priestor pre letecké spoločnosti vlastnené alebo prevádzkované Indiou, a tiež pozastaví obchod. Islamabad zároveň oznámil, že vyhostí indických diplomatov a pozastaví platnosť všetkých víz pre indických občanov. India predtým uviedla, že všetci občania Pakistanu musia do 29. apríla opustiť krajinu. S okamžitou platnosťou tiež pozastavuje vízové služby pre pakistanských občanov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pakistan oznámil tieto kroky po mimoriadnom zasadnutí národnej bezpečnostnej rady, ktoré sa konalo po tom, čo India po útoku v Kašmíre obvinila svojho suseda z podpory „cezhraničného terorizmu“ a zhoršenia vzájomných vzťahov.



„Pakistan vyhlasuje indických vojenských, námorných a leteckých poradcov pôsobiacich v Islamabade za nežiaduce osoby. Bolo im nariadené, aby okamžite odišli z Pakistanu,“ uviedol úrad pakistanského premiéra Šáhbáza Šarífa po spomínanej schôdzi.



Zrušené budú aj všetky víza vydané indickým občanom, s výnimkou víz pre sikhských pútnikov. Pakistan tiež uzavrie hranice a vzdušný priestor pre indické aerolínie alebo lety prevádzkované indickými spoločnosťami a zruší tiež obchodné styky. „Všetok obchod s Indiou vrátane obchodu do a z akejkoľvek tretej krajiny cez Pakistan sa okamžite pozastavuje,“ pokračovalo vyhlásenie.



Vláda zároveň varovala, že akýkoľvek pokus Indie zastaviť dodávky vody z rieky Indus bude považovať za „vojnový čin“ a Pakistan naň bude reagovať „plnou silou v celom spektre národnej moci“.



Štvrtkové mimoriadne zasadnutie pakistanského národného bezpečnostného výboru sa konalo v reakcii na niekoľko diplomatických krokov, ktoré v uplynulých dňoch voči Pakistanu podnikla India.



Medzi ne patrí pozastavenie zmluvy o výmene vody, uzavretie hlavného pozemného hraničného priechodu s Pakistanom a zníženie úrovne diplomatických vzťahov.



Ešte pred oznámením Pakistanu o krokoch voči Naí Dillí indické ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že po útoku v Kašmíre sa vláda rozhodla s okamžitou platnosťou pozastaviť vízové služby pre pakistanských občanov. „Všetci pakistanskí občania, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na území Indie, musia krajinu opustiť pred uplynutím platnosti ich víz, v súlade s novým nariadením,“ dodalo.



Indický rezort diplomacie tiež odporučil svojim občanom, aby necestovali do Pakistanu.



Pri utorkovom útoku ozbrojencov na skupinu turistov vo vyhľadávanej oblasti Pahalgam v Indiou kontrolovanej časti sporného regiónu Kašmír zahynulo najmenej 26 ľudí a ďalších 17 utrpelo zranenia.



India označuje militantov v Kašmíre za teroristov podporovaných Pakistanom. Islamabad toto obvinenie popiera a mnohí Kašmírčania ich považujú za súčasť domáceho odboja za slobodu.