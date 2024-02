V Láhaure pre smog prudko stúpol počet zápalov pľúc medzi deťmi

Láhaur 2. februára (TASR) - Vo východopakistanskej provincii Pandžáb zaznamenali v januári vyše 18.000 nových prípadov zápalu pľúc u detí a takmer 300 úmrtí. Podľa lekárov môže byť príčinou mimoriadne znečistenie ovzdušia. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.



Do detskej nemocnice v Láhaure prijmú denne stovky detí so zápalom pľúc. Lekári upozorňujú, že v dôsledku silného smogu sú deti náchylnejšie na infekcie dýchacích ciest. Podľa UNICEF je približne polovica úmrtí detí na zápal pľúc spojená so znečistením ovzdušia.



Smogovú situáciu v Láhaure zvyčajne zlepšuje dážď, ktorý absorbuje častice znečisťujúcich látok. Tento rok je však v Pakistane nezvyčajne suchá a chladná zima. Provinčná vláda v Pandžíbe v snahe ochrániť deti predĺžila školské prázdniny, skrátila vyučovacie hodiny a zaviedla povinné nosenie rúšok.



Miestny lekár Junaid Rashid problém vidí v nedostatočnej zaočkovanosti detí.



"Znepokojí nás, keď k nám príde choré dieťa, ktoré nie je zaočkované," uviedol.



V Pakistane je bezplatné očkovanie proti respiračným ochoreniam detí vo veku 6, 10 a 14 týždňov. Pre rozšírené dezinformácie rodičia deti nedávajú očkovať, pričom niektorí spiatočnícki duchovní ho tiež označujú za neislamské.



Pre podvýživu sú v krajine veľmi časté predčasné pôrody a zaostávanie vo vývine. Oslabené deti sú potom náchylnejšie na mnohé ochorenia a zápalom pľúc ľahko podľahnú.