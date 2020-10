Pakistan v meste Láhaur otvoril svoju prvú linku metra

Láhaur 27. októbra (TASR) - Pakistan po rokoch odkladov uviedol do prevádzky svoju prvú linku metra v meste Láhaur na východe krajiny. Trasa s dĺžkou 27 kilometrov a viac než dvoma desiatkami staníc skráti cestovanie cez toto neustále dopravne upchaté mesto v provincii Pandžáb z 2,5 hodiny autobusom na 45 minút metrom.



Takzvaná oranžová linka vznikla s podporou Číny, informuje v noci na utorok tlačová agentúra AFP.



"Tento projekt poskytne verejnosti v Láhaure vybavenie svetovej triedy," vyhlásil počas nedeľňajšej inauguračnej ceremónie hlavný minister danej provincie Usman Buzdar.



Sprístupnenie linky prichádza po rokoch odkladov, politických sporov a silnejúcich otázkach o masívnom dlhu, ktorý si Pakistan vytvoril počas uplynulých rokov skrze Čínou financované infraštruktúrové projekty. Výstavba linky stála približne 1,8 miliardy dolárov. Kritici poukazujú aj na to, že projekt ohrozuje množstva historicky významných lokalít v Láhaure.



Napriek odkladom a sporom tamojšie úrady dúfajú, že nová linka zredukuje dopravné zápchy v meste s vyše 11 miliónmi obyvateľov, kde dochádzajúci pre kolabujúcu prevádzku často trávia každý deň hodiny v automobiloch alebo autobusoch.



Činitelia očakávajú, že systém metra bude denne využívať zhruba 250.000 ľudí.



Pakistan výrazne zaostáva v oblasti verejnej dopravy a modernej infraštruktúry, čo mnohým nízkopríjmovým dochádzajúcim pracovníkom v mestských oblastiach sťažuje a predražuje každodennú prepravu.



Peking vytrvalo investuje do Pakistanu vysoké čiastky. Čína poskytla viac než 50 miliárd dolárov Čínsko-pakistanskému ekonomickému koridoru (CPEC), ktorý modernizuje infraštruktúru, ako aj energetické a dopravné prepojenia v krajine.