Výbuch v mešite v Islamabade si vyžiadal najmenej 30 mŕtvych

Miesto výbuchu. Foto: TASR/AP

Reportéri AFP videli desiatky ľudí prichádzať do nemocníc v Islamabade s viditeľnými zraneniami a zakrvaveným oblečením.

Autor TASR
Islamabad 6. februára (TASR) - Pri výbuchu v šiitskej mešite v pakistanskej metropole Islamabad zomrelo v piatok najmenej 30 ľudí a zranených je ďalších viac ako 130 osôb, informovala tamojšia polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„K výbuchu došlo po piatkových modlitbách v šiitskej mešite,“ potvrdil policajný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Počet obetí podľa neho bude pravdepodobne ešte narastať.

Reportéri AFP videli desiatky ľudí prichádzať do nemocníc v Islamabade s viditeľnými zraneniami a zakrvaveným oblečením. Ďalší bezpečnostný zdroj pre agentúru uviedol, že za výbuch je zodpovedný samovražedný útočník. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf incident odsúdil.
