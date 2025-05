Pakistan vyzval MAAE na vyšetrovanie jadrového „čierneho trhu“ v Indii

Islamabad 15. mája (TASR) - Pakistan vo štvrtok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby vyšetrilo jadrový „čierny trh“ v Indii. Reagoval na vyhlásenie indického ministra obrany Rádžnáta Singha, že na pakistanský jadrový arzenál by mala dohliadať Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„MAAE by sa mala obávať o opakované prípady krádeží a nezákonného obchodovania zahŕňajúceho jadrové a rádioaktívne materiály v Indii,“ vyhlásilo pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. Zároveň naznačilo “existenciu čierneho trhu pre citlivé materiály s dvojakým využitím v Indii“.



Indický minister vo štvrtok zdôraznil, že „pakistanský jadrový arzenál by sa mal dostať pod kontrolu MAAE“. Obe krajiny vlastniace jadrové zbrane len v sobotu uzavreli prímerie, ktoré ukončilo ich najhorší vojenský konflikt za uplynulé takmer tri desaťročia. Útoky tiež vyvolali obavy, že by mohli prerásť do vojny.



Konflikt sa vyostril minulý týždeň v stredu pred úsvitom, keď India raketami zaútočila na niekoľko oblastí v Pakistane. Išlo o reakciu na útok ozbrojencov na turistov v Kašmíre z 22. apríla, pri ktorom zahynulo 26 ľudí. India obvinila Pakistan z podpory tohto incidentu, ale Islamabad poprel svoju účasť a na rakety okamžite odpovedal silnou delostreleckou paľbou. Štvordňové boje si na oboch stranách vyžiadali približne 70 obetí.