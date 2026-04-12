Nedela 12. apríl 2026
Pakistan vyzýva na dodržiavanie prímeria napriek neúspechu rokovaní

.
Viceprezident J. D. Vance (vľavo) sa rozpráva s náčelníkom pakistanských obranných síl a náčelníkom štábu armády poľným maršalom Asimom Munirom (vpravo) a pakistanským podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Mohammadom Ishaqom Darom (v strede) pred nástupom do lietadla Air Force Two po účasti na rokovaniach o Iráne v Islamabade v Pakistane v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Islamabad 12. apríla (TASR) - Pakistan v nedeľu vyzval Spojené štáty a Irán, aby naďalej dodržiavali prímerie, a to aj napriek neúspechu mierových rozhovorov v Islamabade. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Pakistanský minister zahraničných vecí Ishaq Dar v nedeľu vyhlásil, že „je nevyhnutné, aby strany (Irán a USA) naďalej dodržiavali svoje záväzky vyplývajúce z prímeria.“

Dodal, že Pakistan „plní a bude plniť svoju úlohu pri sprostredkúvaní kontaktov a dialógu“ medzi Iránom a Spojenými štátmi aj v nasledujúcich dňoch.

Rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom sa konali v Islamabade. Sprostredkoval ich Pakistan. Hlavnými témami boli trvalé prímerie v regióne, iránsky jadrový program, bezpečnosť námornej dopravy v Hormuzskom prielive a osud zmrazených iránskych aktív.

Americká strana po rokovaniach oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA. Spojené štáty zároveň tvrdia, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane, čo Teherán odmietol.

Irán naopak označil americké požiadavky za „neprimerané“ a obvinil Washington, že bránil pokroku v rokovaniach.
.

