Pakistan začal novú očkovaciu kampaň proti detskej obrne

Islamabad 11. januára (TASR) - Napriek nárastu v počte zaznamenaných prípadov nákazy novým koronavírusom začali úrady v Pakistane novú očkovaciu kampaň proti detskej obrne, v rámci ktorej chcú podať vakcínu približne 40 miliónom deťom vo veku do piatich rokov. Do týždeň trvajúcej akcie sa zapoja desaťtisíce zdravotníkov po celej krajine. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady.



Pakistan hlásil za uplynulý rok 84 nových prípadov detskej obrny v porovnaní so 147 prípadmi v roku 2019. Rozšírenie tohto ochorenia dosiahlo vrchol s 306 prípadmi v roku 2014, na čo sa ho podarilo výrazne obmedziť.



Tisíce policajtov a príslušníkov polovojenských síl budú počas očkovacej kampane chrániť zdravotníkov v regiónoch, kde ich bežne napádajú islamistickí militanti.



Islamisti očkovanie odmietajú ako sprisahanie Západu s cieľom sterilizovať moslimské deti. V minulosti preto pozabíjali desiatky zdravotníkov a policajtov zabezpečujúcich im ochranu.



Očkovacia kampaň financovaná OSN odštartovala v Pakistane v čase, keď krajina cez víkend prekonala hranicu pol milióna prípadov nákazy koronavírusom. Okrem Pakistanu sa detská obrna vyskytuje už len v Afganistane. V Nigérii odstránili detskú obrnu v auguste.