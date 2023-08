Záplavy v provincii Pandžáb viedli k evakuácii 100.000 ľudí

Islamabad 23. augusta (TASR) - Približne 100.000 ľudí evakuovali zo zaplavených obcí v pakistanskej provincii Pandžáb. Uviedli to v stredu miestne úrady, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Niekoľko stoviek obcí v Pandžábe zaplavila voda po tom, ako sa v nedeľu z koryta vyliala rieka Satladž. "Zachránili sme 100.000 ľudí a presunuli sme ich na bezpečnejšie miesta," povedal hovorca miestnych záchranných zložiek.



Regionálna vláda v Pandžábe uviedla, že monzúnové dažde prinútili indické úrady, aby vypustili prebytočnú vodu z nádrží do rieky Satladž, v dôsledku čoho sa vyliala a spôsobila záplavy v Pakistane. India na toto obvinenie bezprostredne nereagovala.



Miestne úrady upozornili, že očakávané monzúnové dažde by situáciu so záplavami mohli v nasledujúcich dňoch zhoršiť.



Pakistan sa stále spamätáva z ničivých záplav, ktoré vlani zasiahli takmer tretinu krajiny a postihli viac ako 33 miliónov ľudí, pripomína AFP. Monzúnová sezóna trvá v južnej Ázii každý rok od júna do septembra.