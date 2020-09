Zatkli muža obvineného z účasti na hromadnom znásilnení ženy

Islamabad 13. septembra (TASR) - Pakistanská polícia v nedeľu zatkla podozrivého zo znásilnenia ženy, ktorú v stredu údajne napadli dvaja muži v provincii Pandžáb, informovala agentúra AP.



Podľa polície žena zastavila auto na kraji cesty, pretože mu došli pohonné látky. Násilníci potom údajne rozbili okno zamknutého auta, v dôsledku čoho zavolala diaľničnú políciu. Podľa polície ju muži následne z auta vytiahli a znásilnili ju pred očami jej detí. Žene údajne taktiež ukradli peniaze a šperky.



Veliteľ policajného oddelenia pre kriminálne vyšetrovanie v provincii Pandžáb Átif Nazír uviedol, že k zatknutiu došlo na základe vysledovaných telefonických záznamov a forenzných dôkazov, ktoré polícia získala na mieste činu v blízkosti mesta Láhaur.



Muž podľa Nazíra obvinenia odmietol. Niektoré miestne média uviedli, že sa dobrovoľne vzdal polícii, aby obhájil svoju nevinu.



Novodosadený šéf policajného zboru mesta Láhaur Umar Šejch čelí kritike za výrok, v ktorom zjavne hodil vinu na obeť - podľa neho žena cestovala sama po polnoci so svojimi deťmi bez toho, aby sa uistila, že jej auto má dostatok pohonnej látky. Obhajcovia ženských práv sa preto dožadujú jeho odvolania z funkcie.



V ostatných dňoch sa v krajine spustila vlna protestov za nastolenie spravodlivosti. Podľa The New York Times k nim okrem tohto násilného činu viedlo aj znásilnenie a podpálenie päťročného dievčaťa, ku ktorému došlo v južnom Pakistane minulý týždeň. Niektorí z protestujúcich sa dožadujú verejného obesenia násilníkov.



Podľa AP nie je hromadné znásilnenie žien v Pakistane časté, avšak sexuálne obťažovanie a násilie voči ženám je v krajine hlásené pravidelne. Každoročne zomrie v Pakistane takmer 1000 žien v dôsledku tzv. vrážd zo cti za údajné porušenie konzervatívnych noriem týkajúcich sa lásky a manželstva.