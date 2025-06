Pakistan zatvoril hraničné priechody so susedným Iránom

Kvéta 16. júna (TASR) - Pakistan v pondelok na neurčito uzavrel hraničné priechody so susedným Iránom. Toto opatrenie prichádza v čase eskalácie útokov medzi Izraelom a Iránom, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Úradník pôsobiaci na jednom z priechodov podľa AFP spresnil, že „na obchodné aktivity sa tento zákaz nevzťahuje“. Hranicu môžu prekročiť aj pakistanskí občania, ktorí sa chcú vrátiť z Iránu. Doplnil, že v pondelok sa očakáva návrat približne 200 pakistanských študentov.



Ako v nedeľu uviedol pakistanský minister zahraničných vecí Išák Dar, z Iránu už bolo evakuovaných 450 pakistanských pútnikov a ďalší budú nasledovať. Pútnikov evakuujú aj z Iraku, kde sú ďalšie posvätné miesta šiitského islamu.



Pakistan ako jediná moslimská krajina disponujúca jadrovými zbraňami vyjadril minulý piatok solidaritu s vládou a ľudom Iránu. Reagoval tým na izraelské útoky a pripomenul, že ani Islamabad, ani Teherán oficiálne neuznávajú štát Izrael.



Pakistanský minister obrany Chavádža Ásif v pondelok upozornil, že „svet by sa mal mať na pozore pred jadrovými kapacitami Izraela“, ktorý obvinil, že „nerešpektuje žiadnu medzinárodnú jadrovú dohodu“. AFP pripomenula, že Izrael je považovaný za jedinú jadrovú mocnosť Blízkeho východu, svoj jadrový arzenál však oficiálne nepotvrdzuje.



Hoci sa v médiách objavili špekulácie, že Pakistan by v prípade rozšírenia konfliktu mohol Irán podporiť, pakistanskí predstavitelia zdôrazňujú, že ich krajina prejavuje iba „morálnu a diplomatickú solidaritu“.



Väčšinovo sunnitský Pakistan má s väčšinovo šiitským Iránom spoločnú hranice s dĺžkou viac ako 900 kilometrov. Vzťahy medzi týmito štátmi sú dlhodobo komplikované pre historické, náboženské a strategické dôvody. Pakistan deklaruje, že rešpektuje sankcie uvalené na Irán medzinárodným spoločenstvom, ale v praxi ich často obchádza, ak to slúži jeho strategickým alebo hospodárskym záujmom.