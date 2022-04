Pakistan zaznamenal nový prípad detskej obrny po 15 mesiacoch

Islamabad 22. apríla (TASR) - Pakistan zaznamenal prvý prípad detskej obrny po 15 mesiacoch, čo môže spomaliť snahy o úplné odstránenie tohto ochorenia vo svete. V piatok o tom informoval Ámir Ašraf z pakistanského ministerstva zdravotníctva. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



Posledný prípad detskej obrny Pakistan zaznamenal v januári minulého roka, pričom v roku 2020 bolo v krajine potvrdených 147 nových prípadov. Vyplýva to z údajov národného ústavu zdravia.



Pakistan je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) spolu so susedným Afganistanom jednou z posledných krajín, kde sa detská obrna stále vyskytuje. Krajina pravidelne spúšťa očkovacie kampane, pričom zdravotníci – najmä mladé ženy – navštevujú ľudí doma a očkujú deti mladšie ako päť rokov. Títo zdravotníci sú však často terčom útokov militantov napojených na al-Káidu, ktorí ich obviňujú zo špionáže a vyhlasujú, že ozajstným cieľom vakcinácie proti obrne je spôsobiť neplodnosť.



Detská obrna je nákazlivá choroba, ktorá postihuje najmä deti. Napáda miechu, môže vyústiť do ochrnutia a často končí smrťou. Poliovírus, ktorý ochorenie spôsobuje, sa často prenáša kontaminovanou vodou.



V marci začal počet prípadov obrny rásť aj v Izraeli, preto izraelská vláda na začiatku apríla spustila očkovaciu kampaň.