Pakistan zaznamenal počas vakcinácie dva nové prípady detskej obrny

Islamabad 28. februára (TASR) - Pakistan zaznamenal dva nové prípady detskej obrny, a to v čase vrcholiacej očkovacej kampane. Oznámili to v piatok tamojší zdravotníci s tým, že nové prípady sa vyskytli v provinciách Pandžáb a Sindh, čiže na východe a juhu krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Celkový počet prípadov detskej obrny evidovaných v Pakistane od začiatku roka tak stúpol na päť. Za celý vlaňajší rok tam zaznamenali až 74 prípadov.



Najnovší potvrdený výskyt tohto ochorenia, ktoré je endemickým už len v Pakistane a susednom Afganistane, prichádza práve v čase vrcholiacej vakcinácie v najrizikovejších oblastiach. Zdravotníci nedávno začali s očkovaním na celoštátnej úrovni, pričom práve v piatok by mali svoju tohoročnú kampaň ukončiť vakcináciou v najrizikovejších oblastiach.



Celkovo bolo ich cieľom zaočkovať v krajine 44,2 milióna detí mladších ako päť rokov. Tímy zdravotníkov v sprievode policajtov tak v týchto dňoch chodili od domu k domu, aby deťom perorálne podávali vakcinačnú látku. Prácu im v Pakistane komplikujú aj fámy, že sú špiónmi Západu a vakcináciou sa pokúšajú sterilizovať moslimské deti.



Tieto tvrdenia v krajine rozširujú militanti a na zdravotníkov často útočia. AP uvádza, že od 90. rokov 20. storočia prišlo pri takýchto útokoch o život viac ako 200 zdravotníkov či policajtov, ktorí ich sprevádzali.