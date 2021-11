Pakistan zrušil chemickú kastráciu ako trest za znásilnenie

Islamabad 19. novembra (TASR) – Pakistan odstránil z nového trestného zákona klauzulu, ktorá povoľovala chemickú kastráciu ako trest pre viacnásobných páchateľov sexuálneho násilia. Oznámili to vládni predstavitelia na piatkovej tlačovej konferencii, informuje agentúra Reuters.



Rada islamskej ideológie – pakistanská vládna zložka zodpovedná za výklad práva z pohľadu islamu – totiž označila chemickú kastráciu za "neislamickú".



V niektorých krajinách je možná chemická kastrácia ako trest za sexuálne násilie. Medzi takéto krajiny patrí Poľsko, Česká Republika, Južná Kórea či niektoré štáty v USA.



Minulý rok sa v Pakistane stal prípad, keď matku dvoch detí vytiahli ozbrojení muži z auta a následne ju znásilnili. To odštartovalo vlnu protestov, po ktorých premiér Imrán Chán prisľúbil prijatie zákona proti znásilneniu.



Podľa neziskovej organizácie Vojna proti znásilneniu so sídlom v Karáčí pakistanské súdy odsudzujú menej ako 3 percentá páchateľov sexuálneho násilia.



Chemická kastrácia sa vykonáva podaním liekov, ktoré znižujú hladinu testosterónu u muža, čím sa oslabí jeho pohlavný pud. Táto procedúra však nie je trvalá a po vysadení liekov sa tvorba mužského hormónu obnoví. Tiež sa používa ako liečba pri niektorých ocereniach, napríklad rakovine prostaty.