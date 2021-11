Pakistan zrušil zákaz hnutia, ktoré organizovalo protesty proti Parížu

Islamabad 8. novembra (TASR) - Pakistanská vláda zrušila zákaz radikálnej strany, ktorá organizovala mohutné protesty proti Francúzsku.



Ako v pondelok vysvetlila agentúra AFP, predchádzala tomu minulý týždeň uzavretá dohoda medzi pakistanskou vládou a extrémistickým islamistickým hnutím Tehríke labbajk Pákistán (TLP), že TLP zastaví svoj pochod na Islamabad a skoncuje s protestnými zhromaždeniami svojich prívržencov.



V oznámení zverejnenom v nedeľu večer vláda uviedla, že tento jej krok je v "štátnom záujme" po tom, čo sedem policajtov zahynulo pri potýčkach počas posledného niekoľkodňového zhromaždenia prívržencov TLP.



Vláda dodala, že rozhodnutie bolo prijaté, keď hnutie TLP, ktoré má v parlamente troch poslancov, ubezpečilo že bude dodržiavať zákony.



V rámci dohody boli začiatkom tohto mesiaca z ciel predbežného zadržania prepustené stovky priaznivcov TLP. Vo väzbe však zostáva vodca TLP Saad Rizví, ktorý bol zatknutý v apríli, keď bolo hnutie TLP zakázané prvýkrát.



Protesty v Pakistane súvisia s prejavom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona z vlaňajšieho októbra, v ktorom obhajoval publikovanie karikatúr proroka Mohameda slobodou slova.



Časť moslimov však považuje takéto zobrazovanie proroka Mohameda za rúhanie.



V Pakistane si túto tému osvojilo hnutie TLP, ktoré má potenciál zmobilizovať svojich priaznivcov v celej krajine a paralyzovať ju – napríklad blokádami ciest – na celé dni. Násilné protifrancúzske protesty sa v uplynulých mesiacoch konali aj vo veľkých mestách Pakistanu, ako sú Karáči, Láhaur či Islamabad. Polícia tieto zhromaždenia s použitím sily potlačila.



AFP pripomenula, že Macron obhajoval zverejnenie prorokových karikatúr vlani v októbri v príhovore počas štátneho aktu na počesť francúzskeho stredoškolského učiteľa Samuela Patyho, ktorý sa stal obeťou útoku zradikalizovaného islamistu za to, že svojim študentom na seminári o slobode slova ukázal karikatúry proroka Mohameda zverejnené v známom francúzskom týždenníku Charlie Hebdo. Jej redakcia za to bola v roku 2015 terčom brutálneho útoku dvojice radikálov.



TLP v reakcii na tento Macronov postoj žiadala vyhostenie francúzskeho veľvyslanca z Pakistanu.



Francúzsko zasa v apríli vyzvalo všetkých svojich občanov v Pakistane, aby až do upokojenia situácie preventívne opustili Pakistan.