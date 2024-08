Pakistanca s väzbami na Irán obvinili z plánov spáchať atentáty v USA

Washington 7. augusta (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo Pakistanca, ktorý má údajne väzby na Irán, zo sprisahania s cieľom spáchať atentáty na predstaviteľov na území Spojených štátov. Vyplýva to z obžaloby zverejnenej v utorok, na ktorú sa odvoláva stanica CNN, píše TASR.



Prokurátori vzniesli obvinenie voči Asifovi Merchantovi, ktorý podľa obžaloby v apríli cestoval do New Yorku, aby sa pokúsil najať nájomného vraha, ktorý by atentáty vykonal. Hoci ide o občana Pakistanu, podľa prokurátorov trávil čas v Iráne a má tam aj rodinu.



V súdnych dokumentoch sa neuvádza, kto mohli byť potenciálne ciele atentátov, avšak tento prípad bol odtajnený len niekoľko týždňov po tom, čo americké úrady získali informácie o plánovanom atentáte na exprezidenta USA Donalda Trumpa zo strany Iránu, doplnila agentúra AP. Tajné služby vtedy reagovali zvýšením bezpečnosti republikánskeho kandidáta na prezidenta.



Naopak, CNN vo svojej správe s odvolaním sa na nemenovaný zdroj píše, že vyšetrovatelia sa domnievajú, že práve Trump aj ďalší súčasní a bývalí predstavitelia americkej administratívy boli zamýšľanými cieľmi sprisahania.



Pakistanca zadržali 12. júla, keď sa chystal odísť z USA - krátko po tom, ako sa stretol s údajnými nájomnými vrahmi. V skutočnosti to však boli agenti pracujúci v utajení. Odvtedy je vo federálnej väzbe.



Americké úrady sa týmto prípadom zaoberali v týždňoch pred pokusom o vraždu Trumpa, ku ktorému došlo 13. júla na predvolebnom podujatí v Pensylvánii. Podľa CNN vyšetrovatelia nenašli žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali spojitosť medzi obvineným Pakistancom a vtedajšou streľbou na Trumpa.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) sa domnieva, že Merchantovo sprisahanie prekazil ešte pred akýmkoľvek útokom, ku ktorému malo dôjsť koncom augusta alebo začiatkom septembra. Pakistanec odvtedy spolupracuje s vyšetrovateľmi.