Aktivistka Malála Júsafzajová absolvovala Oxfordskú univerzitu

Londýn 19. júna (TASR) - Nobelovou cenou mieru ocenená pakistanská aktivistka Malála Júsafzajová, ktorú vo vlasti postrelili členovia militantného hnutia Taliban, absolvovala štúdium na Oxfordskej univerzite.



Takmer osem rokov po tomto útoku, ktorého príčinou bola jej obhajoba práv dievčat na vzdelanie, Júsafzajová (22) zverejnila na Twitteri fotografie, na ktorých oslavuje s členmi svojej rodiny, informovala v piatok tlačová agentúra AFP.



"Ani neviem vyjadriť radosť a vďaku - teraz, keď som ukončila štúdium filozofie, politických vied a ekonomiky a získala akademický titul z Oxfordu," uviedla Júsafzajová, ktorá sa po útoku presťahovala do Británie.



Celosvetovo známa aktivistka sa narodila 12. júla 1997 v pakistanskom meste Mingora. Svoj prvý verejný prejav s názvom "Ako si Taliban dovoľuje odoprieť mi základné právo na vzdelanie" predniesla v septembri 2008.



V čase, keď Taliban v januári 2009 uzavrel v ním ovládanej oblasti všetky dievčenské školy, začala ako 11-ročná pod pseudonymom folklórnej hrdinky Gul Makaj písať pre stanicu BBC Urdu blog o živote školáčky v pakistanskom údolí Svát.



Keď jej identitu na blogu odhalili, bola aj s rodinou kvôli stupňujúcim sa vyhrážkam nútená z mesta utiecť. Taliban následne školu, do ktorej chodila, zničil.



Po vytlačení militantov z údolia Svát sa spolu s otcom Zijauddínom, riaditeľom dievčenskej školy, vracali domov, kde ju v jej 15-tich rokoch dňa 9. októbra 2012 príslušník Talibanu pri jej ceste zo školy postrelil do tváre a krku.



Po šesťdňovej hospitalizácii v nemocnici bola prevezená z Pakistanu do britského Birminghamu, kde absolvovala niekoľko náročných operačných zákrokov, rekonštrukciu lebečnej kosti a operáciu, vďaka ktorej sa jej obnovil sluch v ľavom uchu.



V deň svojich 16. narodenín, 12. júla 2013, vystúpila na pôde OSN v New Yorku s prejavom, v ktorom apelovala na dôležitosť vzdelania pre milióny detí, ktoré dnes do škôl chodiť nemôžu.



Nobelovu cenu za mier jej udelil v roku 2014, keď sa stala vôbec najmladšou laureátkou tohto prestížneho ocenenia v histórii. Cenu dostala spoločne s indickým bojovníkom za práva detí Kajlášom Satjarthím.