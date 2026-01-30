< sekcia Zahraničie
Pakistanská armáda zabila 41 militantov počas dvoch razií
Autor TASR
Islamabad 30. januára (TASR) - Pakistanské bezpečnostné sily vo štvrtok vykonali razie v dvoch úkrytoch militantov v provincii Balúčistan na juhozápade krajiny a zlikvidovali 41 povstalcov, oznámila v piatok pakistanská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podľa vyhlásenia armády pri prvej razii v okrese Pandžgúr zahynulo 30 povstalcov a ďalších 11 militantov prišlo o život počas druhej operácie v okrese Harnáj. V oboch okresoch prebiehali operácie s cieľom eliminovať všetkých zostávajúcich militantov, uviedol ďalej Islamabad.
Zástupcovia pakistanskej armády tvrdia, že zabili militantov podporovaných susednou Indiou, ale neposkytli žiadne konkrétne dôkazy. Dodali, že povstalci boli zapojení do bankových lúpeží a viacerých útokov na bezpečnostné sily.
Pakistanský prezident Ásif Alí Zardárí a premiér Šáhbáz Šaríf v samostatných vyhláseniach pochválili bezpečnostné sily za tieto operácie.
Balúčistan, zdieľajúci dlhú hranicu s Afganistanom, je už dlhodobo dejiskom povstania separatistických skupín, ktoré sa snažia o nezávislosť od pakistanskej centrálnej vlády v Islamabade. V provincii došlo aj k útokom pakistanskej vetvy hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP) a zakázanej Balúčistanskej oslobodzovacej armády (BLA) a iných skupín, vrátane Islamského štátu (IS).
Hoci úrady tvrdia, že povstanie bolo do veľkej miery potlačené, násilie v tejto provincii naďalej pokračuje.
