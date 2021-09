Pakistanská letecká spoločnosť PIA obnoví komerčné lety do Kábulu

Islamabad 11. septembra (TASR) - Letecká spoločnosť Pakistan International Airlines (PIA) obnoví budúci týždeň lety z Islamabadu do Kábulu, uviedol v sobotu jej hovorca pre agentúru AFP. Pôjde o prvú zahraničnú komerčnú leteckú linku do afganskej metropoly, odkedy sa v auguste v krajine chopilo moci hnutie Taliban.



Kábulské letisko bolo značne poškodené počas chaotickej evakuácie viac ako 120.000 ľudí, ktorá sa skončila stiahnutím všetkých amerických vojakov z Afganistanu 30. augusta. Taliban sa odvtedy snaží o opätovné sprevádzkovanie tohto letiska s technickou podporou Kataru.



"Máme všetky technické povolenia na letovú prevádzku," povedal hovorca PIA pre AFP. "Naše prvé komerčné lietadlo... by podľa plánov malo odletieť z Islamabadu do Kábulu 13. septembra," spresnil s tým, že linka bude prevádzkovaná v závislosti od záujmu.



"Dostali sme 73 žiadostí, čo je veľmi povzbudzujúce... od humanitárnych agentúr a novinárov," dodal hovorca.



V uplynulých dvoch dňoch odleteli z Kábulu dve charterové lety spoločnosti Qatar Airways, ktoré z krajiny odviezli prevažne cudzincov a Afgancov, ktorí nestihli odísť počas augustovej evakuácie.



Vnútroštátne lety v Afganistane minulý týždeň obnovili miestne aerolínie.