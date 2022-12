Pakistanská polícia zatkla 1200 Afgancov pre neplatné cestovné doklady

Islamabad 30. decembra (TASR) - Pakistanská polícia zadržala pri viacerých raziách najmenej 1200 Afgancov vrátane žien a detí, ktorí prišli do prístavného mesta Karáči bez platných cestovných dokladov. Vo noci na piatok o tom informovali tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Zatknutie Afgancov vyvolalo kritiku po tom, čo sa na sociálnych sieťach objavili fotografie väznených detí.



Pakistanská polícia a úrady tvrdia, že zadržané osoby budú deportované do Afganistanu po odpykaní trestu alebo keď ich právni zástupcovia dodajú všetku dokumentáciu potrebnú na ich prepustenie. Vyhlásili tiež, že väčšina zatknutých osôb sa chce vrátiť do vlasti.



Hoci Pakistan zatýka ľudí za podobné prečiny pravidelne, v októbri sa začali viacnásobné a zdanlivo koordinované razie zamerané na Afgancov zdržiavajúcich sa bez platných dokladov v Karáči a iných pakistanských mestách.



Pakistanský národný výbor pre ľudské práva spresnil, že vo väznici s vysokým stupňom stráženia v Karáči sa nachádza najmenej 139 afganských žien a 165 detí.



Afganské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že predstavitelia Pakistanu "prisľúbili urýchlené prepustenie zadržaných Afgancov, no tento záväzok sa im zatiaľ nepodarilo naplniť".



Agentúra AP pripomína, že mnoho Afgancov utieklo do Pakistanu v rokoch 1979–89 počas sovietskej okupácie Afganistanu. Ďalší zvýšený prílev afganských utečencov pakistanskí predstavitelia zaznamenali aj po tom, čo sa vlani Taliban v Afganistane chopil moci. Pakistan však všetkých Afgancov žiada, aby sa zaregistrovali na miestnych úradoch a vyhli sa tak riziku deportácie do vlasti.