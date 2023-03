Pakistanská polícia zatkla takmer 200 prívržencov expremiéra Chána

Islamabad 20. marca (TASR) - Pakistanská polícia v pondelok zatkla ďalšie desiatky prívržencov bývalého premiéra Imrána Chána. Ide o reakciu polície na útok Chánových sympatizantov na policajtov, ku ktorému došlo cez víkend pred súdom v Islamabade, kam sa mal zosadený premiér dostaviť kvôli obvineniam z úplatkárstva.



Ako uviedla agentúra AP, celkový počet Chánových stúpencov zadržaných v Islamabade sa tak zvýšil na 198 - od soboty, keď bolo v pakistanskom hlavnom meste zatknutých 59 osôb.



Chánovi prívrženci v sobotu hádzali do policajtov v Islamabade zápalné bomby i kamene. Poriadková polícia proti nim použila obušky a slzotvorný plyn. Počas potýčok bolo zranených viac ako 50 policajtov. Na policajnom kontrolnom stanovišti bolo podpálených i niekoľko áut a motocyklov, dodala AP.



Polícia v sobotu vtrhla do Chánovej rezidencie v meste Láhaur na východe krajiny, zatkla tam 61 podozrivých osôb a po zrážkach s jeho stúpencami zhabala zápalné fľaše, zbrane a muníciu.



Chán v čase razie nebol doma, pretože odcestoval do Islamabadu na súdne pojednávanie vo veci obvinenia z predaja darov, ktoré dostal počas výkonu funkcie, a zo zatajovania majetku.



Po tom, ako sa Chán na súd vôbec nedostavil, sudca toto pojednávanie odročil na 30. marca.



Od svojho zosadenia z premiérskeho postu parlamentom - v apríli minulého roka - usporiadal Chán v Pakistane mnoho zhromaždení a predniesol veľa politických prejavov. Dal aj rozpustiť dva provinčné zákonodarné zbory ovládané svojou stranou Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI), aby vyvinul tlak na vypísanie predčasných volieb, ktoré však vláda odmieta.



Chán tvrdí, že jeho zosadenie bolo sprisahaním vlády jeho nástupcu na poste premiéra Šehbáza Šarífa a Washingtonu. Šaríf aj Spojené štáty tieto obvinenia odmietli.



Expremiér tiež vyhlasuje, že existuje sprisahanie s cieľom zavraždiť ho - deklaroval, že ďalší pokus o jeho atentát sa mal odohrať v sobotu na súde v Islamabade, kam sa z obavy o svoj život nedostavil. Uviedol, že bližšie podrobnosti o tomto sprisahaní poskytne verejnosti neskôr.