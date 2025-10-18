Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 18. október 2025Meniny má Lukáš
< sekcia Zahraničie

Pakistanská štátna televízia oznámila rokovania s Afganistanom

.
Indický vojak kŕmi holuby na trhu v meste Šrínagar v regióne Kašmír na severe Indie v nedeľu 11. mája 2025. Foto: TASR/AP

Pakistan a Afganistan sa v piatok dohodli na predĺžení prímeria zo stredy až do skončenia rokovaní v katarskej Dauhe.

Autor TASR
Islamabad 18. októbra (TASR) - Pakistanská štátna televízia v sobotu oznámila rokovania Islamabadu s afganským vládnym hnutím Taliban na neutrálnej pôde v Katare. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Minister obrany Chavádžá Asif a šéf spravodajských služieb generál Asim Malik dnes odcestujú do Dauhy na rokovania s afganským Talibanom,“ uvádza sa vo vyhlásení štátnej televízie.

Pakistan a Afganistan sa v piatok dohodli na predĺžení prímeria zo stredy až do skončenia rokovaní v katarskej Dauhe. Dočasné prímerie medzi dvoma susednými štátmi v stredu zastavilo ozbrojené potýčky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených. Platnosť prímeria mala oficiálne vypršať v piatok o 15.00 h SELČ.

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Predstavitelia Talibanu zo zodpovednosti za výbuchy obvinili susedný Pakistan.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Október nás ešte prekvapí

Premiér: Vláda podporuje stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel gitarista a zakladateľ skupiny Kiss

STROM ROKA: Ocenenie získala 150-ročná jabloň