Pakistanská vláda: Nelegálni afganskí migranti musia do januára odísť

Islamabad 22. novembra (TASR) - Všetci nelegálni afganskí utečenci musia do januára opustiť Pakistan, vyhlásil v stredu minister informácií provincie Balúčistán Džán Ačakzaí. Následne podľa neho z Pakistanu vyhostia aj všetkých ostatných utečencov. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Všetci utečenci musia odísť z Pakistanu, pretože občianska vojna sa v Afganistane skončila... Úradnícka vláda sa pokúsi poslať naspäť všetkých nelegálnych afganských utečencov do januára," uviedol Ačakzaí.



Pakistanská vláda začiatkom októbra vyhlásila, že viac než 1,7 milióna Afgancov žije v krajine nezákonne a majú jeden mesiac na to, aby Pakistan opustili. V novembri oznámila, že tých, ktorí neodišli, začne zatýkať a bude ich premiestňovať do novovytvorených zadržiavacích stredísk. Odtiaľ ich nútene vrátia do Afganistanu. Ačakzaí dodal, že keď vyhostia všetkých nelegálnych utečencov, oznámia aj časový rámec, v rámci ktorého musia krajinu opustiť aj všetci ostatní utečenci.



Podľa údajov vlády žije v Pakistane približne 4,4 milióna utečencov z Afganistanu. Mnohí z nich utiekli počas desaťročí vojnových konfliktov, niektorí sa už v Pakistane narodili. Státisíce prišli v roku 2021, keď sa v Afganistane vrátilo k moci hnutie Taliban.



Právnici a ľudskoprávni aktivisti označujú rozsah zásahov voči týmto utečencom za neslýchaný a žiadajú pre Afgancov viac času na vysťahovanie. Pripomínajú tiež, že situácia v Afganistane je pre mnohých z týchto navrátilcov nebezpečná.