Pakistanské opozičné strany zahájili hnutie za zvrhnutie vlády Chána

Islamabad 17. októbra (TASR) - Široká aliancia pakistanských opozičných strán v piatok zahájila hnutie za zvrhnutie vlády premiéra Imrana Chána, informovala agentúra DPA.



Desaťtisíce politických pracovníkov sa zúčastnili prvého zhromaždenia Pakistanského demokratického hnutia (PDM) - koalície 11 opozičných strán, ktoré sa konalo v Gujranwale, politickej bašte bývalého premiéra Naváza Šarífa.



Miesto konania, kriketový štadión s kapacitou viac ako 35.000 ľudí, bolo preplnené napriek zdravotným varovaniam v súvislosti s druhou vlnou koronavírusu v krajine. Miestne médiá priniesli obrázky veľkého počtu ľudí, ktorí stáli aj vonku pred štadiónom.



Vedúci predstavitelia PDM hovorili o zlyhaniach Chánovej vlády. Šaríf predniesol prejav z Londýna prostredníctvom video odkazu, ale jeho prejav v miestnych médiách úrady zakázali.



Šaríf, ktorý už čelí obvineniam z poburovania za kritiku armády pre zasahovanie do politických záležitostí, prekročil ďalšiu pomyselnú čiaru tým, že označil šéfa pakistanských ozbrojených síl generála Kamara Džaveda Bajvu, spolu so šéfom informačnej služby za zodpovedných za svoje zosadenie z premiérskeho postu.



"Generál Bajva je zodpovedný za zmanipulovanie volieb v roku 2018, obmedzenie slobody médií, únosy novinárov a nútenie sudcov k rozhodovaniu podľa jeho ľubovôle," uviedol Šaríf s tým, že za tieto činy sa bude musieť šéf armády zodpovedať.



Dav reagoval na Šarífov prejav skandovaním, v ktorom vyjadril odhodlanie pokračovať v boji, až kým nedosiahne svoj cieľ. "Dnešné zhromaždenie vynieslo verdikt, že čas Imrana Chána už vypršal," uviedla Maryam Navazová, líderka strany PML-N a Šarífova dcéra. Ďalšie zhromaždenie je naplánované na nedeľu. Po vytvorení tlaku na Chána sériou zhromaždení po celej krajine v nadchádzajúcich mesiacoch plánuje PDM spustiť to, čo lídri opozičných strán označili ako rozhodujúci pochod do hlavného mesta Islamabadu začiatkom budúceho roka. V minulosti sa už takýmto politickým alianciám podarilo zvrhnúť vojenských vládcov Pakistanu.



Vláda sa zjavne pokúšala zmariť toto zhromaždenie, pretože cesty k miestu jeho konania boli zablokované a niekoľko demonštrantov a miestnych lídrov bolo zatknutých.



Pakistan je jedným z mála demokratických štátov v moslimskom svete. Takmer polovicu jeho existencie krajine vládli generáli, pravidelne tak prerušujúc jej demokratický chod.



Premiér Chán sa dostal k moci v roku 2018 v kontroverzných voľbách poznačených obvineniami z manipulácie armádou.