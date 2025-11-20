< sekcia Zahraničie
Pakistanské sily pri hranici s Afganistanom zabili 23 militantov
Pakistanské sily vykonali razie v oblasti Kurram na západe Pakistanu.
Autor TASR
Islamabad 20. novembra (TASR) - Viac než 23 militantov zabili pakistanské sily pri stredajších raziách v dvoch úkrytoch v provincii Chajbar Paštúnchwá v blízkosti hranice s Afganistanom, oznámila vo štvrtok pakistanská armáda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Pakistanské sily vykonali razie v oblasti Kurram na západe Pakistanu. Tento týždeň podnikli viacero razií, pri ktorých podľa svojich slov pripravili o život 38 militantov.
Armáda označila militantov termínom, ktorí používa pre ozbrojencov údajne podporovaných Afganistanom a Indiou a prepojených so zakázanou pakistanskou vetvou hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP). Kábul a Naí Dillí toto obvinenie popierajú.
Od návratu Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 zaznamenal Pakistan nárast násilia v pohraničných regiónoch, kde pravidelne útočí TTP. Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Afganistan a Pakistan sa po hraničných stretoch 19. októbra dohodli na prímerí sprostredkovanom Katarom. Napätie medzi týmito dvoma susednými štátmi eskalovalo po dvoch explóziách v Kábule v prvej polovici októbra a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia z výbuchov obvinili Pakistan, ktorý obvinenia odmietol. AP pripomína, že hraničné priechody medzi týmito susednými štátmi sú od októbra uzavreté.
