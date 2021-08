Pakistanskí policajti zabili pri razii 11 militantov Islamského štátu

Kvéta 31. augusta (TASR) – Pakistanské protiteroristické policajné jednotky podnikli v utorok pred svitaním raziu v úkryte extrémistickej organizácie Islamský štát v nepokojnej juhozápadnej provincii Balúčistán a vyvolali prestrelku, pri ktorej bolo zabitých 11 militantov. Oznámila to polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AP.



Jednotky konali na základe spravodajských informácií. Raziu uskutočnili v okrese Mastúng, kde militanti IS nedávno zabili dvoch policajtov. Pri zásahu polícia zaistila vesty samovražedných bombových útočníkov, ručné granáty a útočné pušky.



Protiteroristický útvar neposkytol ďalšie podrobnosti o akcii a zatiaľ nie je známa ani štátna príslušnosť zabitých militantov.



Kvéta je hlavné mesto provincie Balúčistán, kde sa organizácia IS prihlásila k zodpovednosti za viacero útokov z posledných rokov. IS má regionálne odnože okrem iného aj v Pakistane a v susednom Afganistane.



Balúčistán je aj dejiskom menšieho povstania separatistických skupín z etnika Balúčov, ktoré útočia proti robotníkom s nebalúčskym pôvodom. Na rozdiel od IS však dosiaľ neútočili proti menšinovej šiitskej komunite.