Islamabad 27. apríla (TASR) - Pakistanskí vojaci zabili 54 militantov, ktorí sa pokúsili vstúpiť do krajiny cez jej severozápadnú hranicu s Afganistanom. Oznámila to v nedeľu pakistanská armáda, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Pohyb veľkej skupiny ozbrojencov zaznamenali bezpečnostné sily v pakistanskej provincii Chajbar Paštúnchvá od piatka do nedele. Armáda bez toho, aby niekoho priamo obvinila, uviedla, že zabitých militantov vyslali ich „zahraniční páni“, aby vykonali teroristické útoky v Pakistane.



Ozbrojenci podľa spravodajských informácií patrili k pakistanskému Talibanu. Vojaci ich spozorovali a zabili neďaleko bývalej bašty tohto hnutia pri Severnom Vaziristane - okrese v provincii Chajbar Pachtunchvá pri hraniciach s Afganistanom. U militantov sa vraj našiel „veľký počet zbraní, munície a výbušnín“.



Vo vyhlásení armády sa takisto uvádza, že pokus o preniknutie sa uskutočnil v čase, „keď India vznáša nepodložené obvinenia voči Pakistanu“ po nedávnom útoku na turistov v Indiou kontrolovanom Kašmíre, kde vo štvrtok zahynulo 26 ľudí.



Pakistan a India po útoku zaviedli proti sebe viaceré opatrenia. Pakistan uzavrel svoj vzdušný priestor pre indické letecké spoločnosti a India pozastavila platnosť zmluvy z roku 1960, ktorá upravuje spoločné využívanie vody z rieky Indus a jej prítokov. Vojaci oboch krajín sa odvtedy takisto navzájom ostreľujú pozdĺž militarizovanej hranice v Kašmíre.



Násilie v pohraničných oblastiach Pakistanu stúplo od augusta 2021, keď sa hnutie Taliban vrátilo k moci v susednom Afganistane. Jeho pakistanská vetva, Tehríke Tálibán Pákistán, na severozápade krajiny pravidelne útočí na bezpečnostné zložky a v polovici marca spustila "jarnú kampaň" proti nim.