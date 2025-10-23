Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pakistanská vláda zakázala hnutie TLP vďaka protiteroristickému zákonu

Islamabad 23. októbra (TASR) - Pakistan vo štvrtok zakázal pôsobenie násilného islamistického hnutia Tehríke labbajk Pakistan (TLP) na základe protiteroristického zákona, uviedla tamojšia vláda. Došlo k tomu niekoľko dní po potýčkach s políciou na protizraelskom zhromaždení, kde zahynulo päť ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Krajne pravicové TLP organizoval rozsiahle a často násilné pouličné protesty, ktoré spôsobovali problémy viacerým pakistanským vládam, píše Reuters.

Radikálne sunnitské hnutie vzniklo v roku 2015 ako reakcia proti činom, ktoré považovalo za rúhanie, v roku 2016 sa transformovalo na politickú stranu. O päť rokov neskôr stranu vláda po násilných protestoch fakticky zakázala, keď ju zaradila na zoznam teroristických organizácií.

Zákaz sa o niekoľko mesiacov zrušil pod podmienkou, že hnutie TLP sa bude vyhýbať násiliu, uviedla vláda vo vyhlásení, ktoré vydala kancelária premiéra Naváza Šarífa.
