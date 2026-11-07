< sekcia Zahraničie
Pakistanský astronaut bude prvým cudzincom na vesmírnej stanici Číny
Pakistanský astronaut má absolvovať krátky let na obežnej dráhe a následne sa vrátiť na Zem na palube kozmickej lode Šen-čou 23.
Autor TASR
Peking 7. novembra (TASR) - Pakistanský astronaut sa stane prvým cudzincom na čínskej vesmírnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác), informovala v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na čínske štátne médiá. Nemenovaný Pakistanec sa podľa nich pridá k posádke plánovanej misie Šen-čou 24. Informuje o tom TASR.
Peking zatiaľ dátum tohtoročnej misie neoznámil ani nezverejnil totožnosť zahraničného astronauta. V Číne ale niekoľko mesiacov vykonávali príslušný výcvik v rámci príprav dvaja pakistanskí piloti.
Jeden z nich by mal byť podľa plánu vybraný ako špecialista na náklad. Podľa čínskych médií sa ich výcvik zameriaval na rozvoj praktických operačných schopností, no zahŕňal aj intenzívnu výučbu čínskeho jazyka.
Pakistanský astronaut má absolvovať krátky let na obežnej dráhe a následne sa vrátiť na Zem na palube kozmickej lode Šen-čou 23.
Plánovaná misia Šen-čou 24 bude prvým spoločným letom čínskych a zahraničných astronautov v histórii čínskeho programu pilotovaných letov do vesmíru, uviedla agentúra AP. Ide o súčasť dohody, ktorú Čína a Pakistan podpísali vo februári 2025.
Čína v posledných dvoch desaťročiach výrazne zrýchlila rozvoj svojho vesmírneho programu, ktorý je riadený armádou a podlieha priamo centrálnej vláde. Peking investuje miliardy jenov do infraštruktúry, vývoja nosných rakiet, pilotovaných letov a lunárnych projektov. Kľúčovým míľnikom bolo vypustenie vlastnej orbitálnej stanice Tchien-kung, ktorá má byť v prevádzke minimálne do roku 2035. Čína plánuje do roku 2030 uskutočniť svoj prvý pilotovaný let na Mesiac.
Peking zatiaľ dátum tohtoročnej misie neoznámil ani nezverejnil totožnosť zahraničného astronauta. V Číne ale niekoľko mesiacov vykonávali príslušný výcvik v rámci príprav dvaja pakistanskí piloti.
Jeden z nich by mal byť podľa plánu vybraný ako špecialista na náklad. Podľa čínskych médií sa ich výcvik zameriaval na rozvoj praktických operačných schopností, no zahŕňal aj intenzívnu výučbu čínskeho jazyka.
Pakistanský astronaut má absolvovať krátky let na obežnej dráhe a následne sa vrátiť na Zem na palube kozmickej lode Šen-čou 23.
Plánovaná misia Šen-čou 24 bude prvým spoločným letom čínskych a zahraničných astronautov v histórii čínskeho programu pilotovaných letov do vesmíru, uviedla agentúra AP. Ide o súčasť dohody, ktorú Čína a Pakistan podpísali vo februári 2025.
Čína v posledných dvoch desaťročiach výrazne zrýchlila rozvoj svojho vesmírneho programu, ktorý je riadený armádou a podlieha priamo centrálnej vláde. Peking investuje miliardy jenov do infraštruktúry, vývoja nosných rakiet, pilotovaných letov a lunárnych projektov. Kľúčovým míľnikom bolo vypustenie vlastnej orbitálnej stanice Tchien-kung, ktorá má byť v prevádzke minimálne do roku 2035. Čína plánuje do roku 2030 uskutočniť svoj prvý pilotovaný let na Mesiac.