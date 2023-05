Pakistanský expremiér Chán dosiahol dočasné prepustenie na kauciu

Islamabad 12. mája (TASR) - Senát najvyššieho súdu Islamabadu (IHC) v piatok prepustil bývalého pakistanského premiéra Imrána Chána na kauciu, ktorá mu v jeho kauze podozrenia z úplatkárstva poskytuje ochranu pred vzatím do väzby počas 15 dní. Informovala o tom agentúra DPA.



Agentúra dodala, že orgány činné v trestnom konaní chcú Chána stíhať aj vo veci podozrení zo spáchania iných trestných činov. Expremiérovi právnici sa preto obávali, že by predsa len mohol byť opäť vzatý do väzby. Približne hodinu po svojom prvom rozhodnutí o prepustení na kauciu však ten istý senát nariadil, aby príslušné úrady Chána v súvislosti s ďalšími obvineniami nezatýkali aspoň do budúcej stredy.



IHC schválil tieto opatrenia deň po tom, ako Najvyšší súd Pakistanu vo štvrtok rozhodol, že Chánovo zatknutie, ku ktorému došlo v utorok, bolo nezákonné.



Najvyšší súd súčasne nariadil Chánovi, aby spolupracoval pri vyšetrovaní obvinení vznesených voči svojej osobe.



Pakistan po zadržaní expremiéra zachvátili násilné protesty. Podľa spravodajskej stanice BBC News v krajine počas nich prišlo o život najmenej desať ľudí a zatknutých ich bolo vyše 2000.



Chán vo štvrtok požiadal svojich stúpencov po celej krajine, aby tieto protesty ukončili.



Ako pripomenula agentúra DPA, Chánovi stúpenci v uplynulých dňoch podpaľovali úradné budovy, autá i prostriedky hromadnej dopravy a v uliciach sa dostávali do potýčok s bezpečnostnými silami.



Chán, ktorý je vodcom pakistanskej opozície, prišiel o premiérsky úrad vlani v apríli – po troch rokoch stagnácie ekonomiky, vysokej inflácie a oslabenia miestnej meny –, keď mu parlament vyslovil nedôveru.



Imrán Chán tvrdil, že jeho zosadenie bolo nezákonné, a žiadal predčasné voľby.



Vláda jeho nástupcu Šáhbáza Šarífa však uviedla, že voľby sa budú konať v plánovanom termíne, ktorý pripadá na jeseň tohto roku.



Chán, ktorý je dosiaľ siedmym zadržaným premiérom v Pakistane, je zapletený do série 76 trestných prípadov vrátane terorizmu. Doposiaľ sa vyhýbal zatknutiu a tvrdil, že za právnymi spormi, ktoré sú voči nemu vedené, stojí vláda.