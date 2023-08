Pakistanský expremiér Chán má päťročný zákaz pôsobiť v politike

Islamabad 8. augusta (TASR) - Bývalý pakistanský premiér Imran Chán dostal päťročný zákaz pôsobiť vo verejných funkciách. Oznámila to v utorok pakistanská volebná komisia po tom, čo bol Chán v sobotu odsúdený na tri roky väzenia za korupciu. Informuje o tom TASR na základe správy televízie BBC.



Okrem iného to znamená, že Chán príde o svoj súčasný poslanecký mandát. Expremiér tvrdí, že proces proti nemu bol politicky motivovaný. Súčasná vláda to odmieta.



V súčasnosti 70-ročný Chán sa stal šéfom pakistanskej vlády v roku 2018. Vlani mu však parlament vyslovil nedôveru po tom, čo sa dostal do sporov s armádou, ktorá má v Pakistane silné postavenie.



Sobotňajší verdikt súdu sa týkal obvinení, že ako premiér riadne nenahlásil dary od zahraničných predstaviteľov ani sumu, ktorú za ne údajne zinkasoval pri predaji. Dary vraj mali úhrnnú hodnotu presahujúcu pol milióna eur. Išlo napríklad o luxusné hodinky, prsteň či manžetové gombíky.



Chánovi obhajcovia sa proti rozsudku odvolali. Súd by mal o odvolaní rozhodnúť v stredu.



Bývalý premiér sa v súčasnosti nachádza vo väznici neďaleko hlavného mesta.