Pakistanský expremiér chce byť novým rektorom univerzity v Oxforde

Islamabad/Londýn 19. augusta (TASR) - Väznený pakistanský expremiér Imran Chán sa uchádza o miesto rektora prestížnej britskej univerzity v Oxforde. Podľa agentúry AFP o tom v pondelok informoval hovorca Chánovej strany Hnutie za spravodlivosť (PTI) pôsobiaci v Londýne, píše TASR.



Hovorca ozrejmil, že Chán vydal pokyny na podanie žiadosti o miesto rektora univerzity a teraz sa čaká na výsledok jej preskúmania.



Chán, ktorý bol predsedom pakistanskej vlády v rokoch 2018-22, si odpykal už rok vo väzení za rôzne obvinenia - od korupcie až po podnecovanie násilia. Jeho prívrženci tvrdia, že ide o politicky motivované obvinenia, ktorých cieľom je odstaviť Chána od politiky a moci.



Chán je absolventom Oxfordu - štúdium filozofie, politiky a ekonómie tam ukončil v roku 1975.



Ak by sa stal rektorom univerzity v Oxforde, bol by vôbec jej prvým šéfom ázijského pôvodu. Podľa hovorcu PTI by to bolo významné nielen pre Pakistan, ale "bol by to veľký úspech aj pre celú Áziu a zvyšok sveta".



Podľa správ britských médií ďalšími prominentnými uchádzačmi o post rektora sú bývalý britský minister zahraničných vecí William Hague a bývalý komisár EÚ pre obchod Peter Mandelson.



Nový rektor vystrieda Chrisa Pattena, posledného britského guvernéra Hongkongu, ktorý vo februári oznámil, že odchádza z funkcie.



Zoznam kandidátov na desaťročné funkčné obdobie bude podľa internetovej stránky univerzity zverejnený až v októbri.



Chán je jedným z najslávnejších pakistanských hráčov kriketu. Aj vďaka svojim športovým úspechom viedol nákladný životný štýl a ako plejboj sa pravidelne dostával na stránky britských bulvárnych denníkov a časopisov. Bol trikrát ženatý. Jeho manželkou bola aj britská novinárka a filmárka Jemima Goldsmithová. Neskôr sa Chán začal venovať filantropii a politike.



Ako predsedu vlády ho skupiny za práva žien kritizovali, že vysokú mieru sexuálneho násilia v Pakistane spájal s oblečením, aké ženy nosia. Chán bol z postu predsedu vlády zvrhnutý v roku 2022, keď stratil dôveru parlamentu.



V súčasnosti čelí viac ako 170 súdnym sporom a od augusta minulého roka je vo väzení. Odvtedy ho opakovane odsúdili na dlhoročné tresty pre korupciu a morálne pochybenia. Patrí k najpopulárnejším politikom v krajine a svoje trestné stíhania považuje za vykonštruované. Na svoju podporu dostáva do ulíc davy svojich podporovateľov.