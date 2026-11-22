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Pakistanský Láhaur sa stal najznečistenejším mestom na svete
Pakistanské úrady vinia zo znečistenia ovzdušia a smogu v Láhaure priemyselné emisie, dym z tehelní a vozidiel, spaľovanie zvyškov plodín a bežného odpadu.
Autor TASR
Islamabad 22. novembra (TASR) - V dôsledku nebezpečného smogu sa z druhého najväčšieho mesta Pakistanu Láhaur stalo v nedeľu najviac znečistené mesto na svete. Tamojšie úrady zostávajú v boji proti znečisteniu bezmocné, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Podľa spoločnosti IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia, dosiahla koncentrácia znečisťujúcich látok v Láhaure hodnotu 289, čím sa stal najznečistenejším mestom sveta.
Láhaur sa nachádza vo východnej časti Pakistanu na hranici s Indiou. V uplynulých týždňoch sa neustále umiestňoval na prvom mieste v rebríčku najviac znečistených veľkých miest sveta, a to odkedy hustý a nebezpečný smog pohltil časti provincie Pandžáb.
Diaľnice spájajúce veľké mestá boli kvôli zlej viditeľnosti na viacerých miestach uzavreté. Úrady prijali aj protismogové opatrenia, ktoré zahŕňajú pokuty pre nadmerne dymiace vozidlá.
Pakistanské úrady vinia zo znečistenia ovzdušia a smogu v Láhaure priemyselné emisie, dym z tehelní a vozidiel, spaľovanie zvyškov plodín a bežného odpadu.
DPA upozorňuje, že hoci je Pakistan zodpovedný za menej ako jedno percento svetových emisií uhlíka, patrí medzi desať najviac klimaticky zraniteľných krajín.
Podľa spoločnosti IQAir, ktorá monitoruje kvalitu ovzdušia, dosiahla koncentrácia znečisťujúcich látok v Láhaure hodnotu 289, čím sa stal najznečistenejším mestom sveta.
Láhaur sa nachádza vo východnej časti Pakistanu na hranici s Indiou. V uplynulých týždňoch sa neustále umiestňoval na prvom mieste v rebríčku najviac znečistených veľkých miest sveta, a to odkedy hustý a nebezpečný smog pohltil časti provincie Pandžáb.
Diaľnice spájajúce veľké mestá boli kvôli zlej viditeľnosti na viacerých miestach uzavreté. Úrady prijali aj protismogové opatrenia, ktoré zahŕňajú pokuty pre nadmerne dymiace vozidlá.
Pakistanské úrady vinia zo znečistenia ovzdušia a smogu v Láhaure priemyselné emisie, dym z tehelní a vozidiel, spaľovanie zvyškov plodín a bežného odpadu.
DPA upozorňuje, že hoci je Pakistan zodpovedný za menej ako jedno percento svetových emisií uhlíka, patrí medzi desať najviac klimaticky zraniteľných krajín.