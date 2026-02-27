< sekcia Zahraničie
Pakistanský minister označil konflikt s Talibanom za otvorenú vojnu
Pakistan v piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár niekoľko hodín po tom, ako afganské sily zaútočili na pakistanské pohraničné jednotky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Islamabad 27. februára (TASR) - Konflikt medzi Pakistanom a radikálnym hnutím Taliban v susednom Afganistane v noci na piatok ďalej eskaloval. Islamabad podnikol letecké útoky na ciele v Kábule aj Kandaháre. Pakistanský minister obrany Chavádža Ásif následne na sociálnej sieti konflikt označil za „otvorenú vojnu“. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Naša trpezlivosť vypršala. Teraz je medzi nami a vami otvorená vojna,“ vyhlásil Ásif.
Pakistan v piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár niekoľko hodín po tom, ako afganské sily zaútočili na pakistanské pohraničné jednotky, čo vláda Talibanu označila za odvetu za predchádzajúce smrtiace nálety Pakistanu. Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach už zahynuli desiatky vojakov.
„Vojenské ciele afganského Talibanu boli zasiahnuté v Kábule, provincii Paktíja a Kandaháre,“ uviedol pakistanský minister informácií Atulláh Tarar na sociálnej sieti X. Podľa rezortu vnútra išlo o „primeranú odpoveď“ na afganské útoky.
V afganskom hlavnom meste tím AFP počul v priebehu viac ako dvoch hodín stíhačky a viaceré hlasné výbuchy, po ktorých nasledovala streľba. Novinár AFP v meste Kandahár na juhu krajiny, kde sídli najvyšší vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda, informoval, že nad hlavou počul lietadlá.
Vláda Talibanu potvrdila pakistanské nálety a jej hovorca Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že nedošlo k žiadnym obetiam. Niekoľko hodín predtým Mudžáhid oznámil „rozsiahle ofenzívne operácie“ na hraniciach „v reakcii na opakované narušenia zo strany pakistanskej armády“.
Vzťahy medzi susednými krajinami sa v uplynulých mesiacoch výrazne zhoršili po ozbrojených potýčkach v októbri minulého roka, pri ktorých zahynulo viac ako 70 ľudí. Po prijatí prímeria nasledovalo niekoľko kôl rokovaní, avšak snahy o dosiahnutie trvalej dohody zlyhávajú.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.
„Naša trpezlivosť vypršala. Teraz je medzi nami a vami otvorená vojna,“ vyhlásil Ásif.
Pakistan v piatok bombardoval afganské mestá Kábul a Kandahár niekoľko hodín po tom, ako afganské sily zaútočili na pakistanské pohraničné jednotky, čo vláda Talibanu označila za odvetu za predchádzajúce smrtiace nálety Pakistanu. Útokom vo viacerých oblastiach pozdĺž hraníc predchádzali pohraničné zrážky a údery Pakistanu na Afganistan v uplynulých mesiacoch. Obe armády uviedli, že pri násilnostiach už zahynuli desiatky vojakov.
„Vojenské ciele afganského Talibanu boli zasiahnuté v Kábule, provincii Paktíja a Kandaháre,“ uviedol pakistanský minister informácií Atulláh Tarar na sociálnej sieti X. Podľa rezortu vnútra išlo o „primeranú odpoveď“ na afganské útoky.
V afganskom hlavnom meste tím AFP počul v priebehu viac ako dvoch hodín stíhačky a viaceré hlasné výbuchy, po ktorých nasledovala streľba. Novinár AFP v meste Kandahár na juhu krajiny, kde sídli najvyšší vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda, informoval, že nad hlavou počul lietadlá.
Vláda Talibanu potvrdila pakistanské nálety a jej hovorca Zabíhulláh Mudžáhid uviedol, že nedošlo k žiadnym obetiam. Niekoľko hodín predtým Mudžáhid oznámil „rozsiahle ofenzívne operácie“ na hraniciach „v reakcii na opakované narušenia zo strany pakistanskej armády“.
Vzťahy medzi susednými krajinami sa v uplynulých mesiacoch výrazne zhoršili po ozbrojených potýčkach v októbri minulého roka, pri ktorých zahynulo viac ako 70 ľudí. Po prijatí prímeria nasledovalo niekoľko kôl rokovaní, avšak snahy o dosiahnutie trvalej dohody zlyhávajú.
Islamabad obviňuje Kábul, že poskytuje útočisko pakistanskému Talibanu, ktorý sa líši od afganského hnutia, a údajne mu pomáha pri cezhraničných útokoch namierených proti pakistanským bezpečnostným silám. Afganistan tieto tvrdenia popiera.