Pakistanský premiér označil Usámu bin Ládina za mučeníka

Islamabad 26. júna (TASR) - Pakistanský premiér Imran Chán vyvolal negatívne reakcie, keď vyhlásil, že vodca teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin zomrel mučeníckou smrťou, keď ho 2. mája 2011 zlikvidovali špeciálne jednotky americkej armády. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Chán v rozvášnenom prejave o rozpočte okrem toho útočil na zahraničnú politiku svojich predchodcov a uviedol, že partnerstvo Pakistanu so Spojenými štátmi vo vojne proti terorizmu bolo chybou.



Vyhlásil tiež, že Washington sa k Pakistanu správal neadekvátne, keď mu pripísal vinu za svoje zlyhania v boji proti Talibanu v susednom Afganistane.



"Obviňovali nás za každé zlyhanie v Afganistane. Nás považovali za zodpovedných, keď v Afganistane neboli úspešní," uviedol Chán.



Za najväčší lapsus však Chán označil to, že ;Washington vopred neinformoval Islamabad o operácii proti bin Ládinovi - aj napriek faktu, že Pakistan a USA boli spojenci a "vo vojne s terorizmom sme stratili 70.000 ľudí".



Chán sa zmienil aj o komplikovaných vzťahoch medzi USA a Pakistanom po bin Ládinovej likvidácii.



"Potom nás urážal celý svet. Náš spojenec v našej krajine niekoho zabil, dokonca bez toho, aby nás o tom informoval," vysvetlil Chán, podľa to bolo pre mnohých Pakistancov ponižujúce.



Agentúra AP uviedla, že mučeníci sú v islame oslavovaní a vážení. Tento termín sa vo všeobecnosti používa vo vzťahu k ľuďom, ktorí zomreli alebo boli zabití pre svoju vieru alebo v jej službách.



Krátko po Chánovom prejave naň s veľkým pobúrením reagovali jeho odporcovia i ochrancovia ľudských práv.



Minister zahraničných vecí v predchádzajúcej pakistanskej vláde, Chawadža Ásif, pred parlamentom Chána obvinil, že prekrúca históriu, keď bin Ládina označuje za mučeníka.



Ochrankyňa ľudských práv Mína Gabínová na svojom konte na sociálnej sieti Twitter napísala, že "moslimovia celého sveta bojujú proti diskriminácii, ktorú zažívajú pre (islamský) terorizmus. A náš premiér im to ešte sťaží, keď bin Ládina označí za martýra".



Minister pre technológie Fawad Čaudry sa pokúsil obhajovať predsedu vlády, pričom sa odvolal na to, že "jeho slovný prejav bol košatý".



Washington opakovane obviňuje Pakistan, že poskytuje útočisko afganskému fundamentalistickému hnutiu Taliban i obávanej sieti Hakkání, ktorá bola podozrivá zo spáchania niektorých veľkých útokov v Afganistane a USA ju vyhlásili za teroristickú skupinu.



Admirál Mike Mullen, bývalý zboru náčelníkov štábov americkej armády, svojho času tvrdil, že sieť Hakkání má prepojenie na vplyvnú pakistanskú spravodajskú službu ISI.



Pakistan roky oficiálne popieral tvrdenia, že vedel tom, že bin Ládin sa skrýva na jeho území. Imran Chán však v roku 2019 počas návštevy v Spojených štátoch uviedol, že pakistanské vojenské spravodajské služby poskytli Washingtonu stopu, ktorá viedla k vypátraniu bin Ládina.



Imran Chán mal v Pakistane dlhý čas nelichotivú prezývku "Taliban Chán" pre svoju opakovane vyjadrovanú ochotu rokovať s predstaviteľmi tohto militantného hnutia, dodala AFP.