Pakistanský premiér obstál v parlamentnom hlasovaní o dôvere

Islamabad 6. marca (TASR) - Pakistanský parlament v sobotu vyslovil dôveru premiérovi Imranovi Chánovi, keď ho v 342-člennom Národnom zhromaždení pri hlasovaní podporilo 178 zákonodarcov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá dodala, že hlasovanie bojkotovalo všetkých 160 opozičných poslancov.



Agentúra Reuters uviedla, že v čase hlasovania poslancov sa pred budovou parlamentu v Islamabade odohrávali potýčky medzi vládnymi stúpencami a prívržencami opozície.



Hlasovanie o dôvere v parlamente inicioval samotný Chán po tom, čo úradujúci minister financií začiatkom týždňa prehral dôležité voľby do Senátu.



Kandidát Chánovej vládnej strany Pakistanské hnutie za spravodlivosť (PTI) získal v senátnych voľbách 164 hlasov, pričom kandidát za opozíciu vyhral vďaka 169 hlasom. Táto porážka znamená, že vláda už v parlamente, ktorý volí predsedu vlády, nemá väčšinu.



Práve tým opozičné strany zdôvodnili svoj bojkot hlasovania o dôvere premiérovi: tvrdia, že porážka vládneho ministra vo voľbách do Senátu je dostatočným dôkazom, že Chán už nemá dôveru snemovne, takže celé hlasovanie je podľa opozície zbytočné.



Senátor za opozíciu a pakistanský expremiér Šahíd Chakan Abbásí označil túto schôdzu parlamentu za nelegálnu a za podvod na pakistanskom ľude.



Podľa Reuters počas potýčok pred parlamentom sa Abbásí, ako aj ďalší známi predstavitelia opozície stali terčom fyzických útokov zo strany vládnych stúpencov.



Pakistanské demokratické hnutie (PDM), ktoré je združením viacerých opozičných strán, medzičasom oznámili, že od 26. marca sa začne nové kolo protivládnych zhromaždení.



Chán, ktorý je v polovici svojho päťročného funkčného obdobia, sa dostal k moci v roku 2018 vo voľbách poznačených obvineniami, že ho v nich podporovala ho vplyvná armáda.



Pakistanskí generáli vládli v krajine desaťročia a sú často obviňovaní, že zasahujú do zostavovania civilných vlád, lebo chcú takto blokovať demokratických vodcov a demokratické procesy.



Aj keď Chán popiera, že by využíval podporu armády, po prehre v senátnych voľbách sa stretol s jedným z predstaviteľov armádneho velenia. Mnohí analytici sa domnievajú, že táto schôdzka súvisela s výsledkom senátnych volieb.