Pakistanský premiér Šaríf hovoril s iránskym prezidentom o situácii
Šaríf uviedol, že Pezeškijánovi zablahoželal k perzskému novému roku.
Autor TASR
Islamabad 23. marca (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v pondelok oznámil, že telefonicky hovoril s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom a prisľúbil mu pomoc pri nastolení mieru na Blízkom východe. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Šaríf uviedol, že Pezeškijánovi zablahoželal k perzskému novému roku. Podľa jeho slov diskutovali aj o „znepokojivej situácii v oblasti Perzského zálivu a zhodli sa na naliehavej potrebe deeskalácie, dialógu a diplomacie“.
V príspevku na platforme X Šaríf potvrdil, že Islamabad je odhodlaný zohrávať „konštruktívnu úlohu pri presadzovaní mieru v regióne“.
Pakistan je v súčasnosti vtiahnutý do konfliktu so susedným Afganistanom a s Iránom hraničí na juhozápade. Na jednej strane sa v dôsledku konfliktu medzi USA, Izraelom a Iránom obáva prerušenia dodávok ropy a plynu z Perzského zálivu. Krajina minulý rok uzavrela so Saudskou Arábiou zmluvu o vzájomnej obrane, čím upevnila dlhoročné obranné vzťahy. Dohoda stanovuje, že „akákoľvek agresia proti jednej z krajín sa bude považovať za agresiu proti obom“.
Pakistanská vláda zároveň odsúdila zabitie najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího zo začiatku americko-izraelskej operácie proti Iránu pred viac ako tromi týždňami. Synovi nebohého vodcu, ktorý ho na tomto poste nahradil - Modžtabáovi Chameneímu - vláda zablahoželala, dodáva AFP.
