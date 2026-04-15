< sekcia Zahraničie
Pakistanský premiér Šaríf navštívi Saudskú Arábiu, Katar a Turecko
Návštevy Saudskej Arábie a Kataru budú zamerané na bilaterálne vzťahy.
Autor TASR
Islamabad 15. apríla (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v stredu odštartuje štvordňovú cestu do Saudskej Arábie, Kataru a Turecka, oznámilo pakistanské ministerstvo zahraničných vecí. Islamabad sa zároveň zapája do intenzívnych diplomatických rokovaní pred možným druhým kolom mierových rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Premiér Šahbáz Šaríf uskutoční v dňoch 15. až 18. apríla 2026 oficiálne návštevy Saudskej Arábie, Kataru a Turecka,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Návštevy Saudskej Arábie a Kataru budú zamerané na bilaterálne vzťahy. V Turecku sa premiér zúčastní na diplomatickom fóre v Antalyi a na jeho okraj absolvuje aj bilaterálne rokovania s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími lídrami.
„Premiér Šahbáz Šaríf uskutoční v dňoch 15. až 18. apríla 2026 oficiálne návštevy Saudskej Arábie, Kataru a Turecka,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Návštevy Saudskej Arábie a Kataru budú zamerané na bilaterálne vzťahy. V Turecku sa premiér zúčastní na diplomatickom fóre v Antalyi a na jeho okraj absolvuje aj bilaterálne rokovania s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a ďalšími lídrami.