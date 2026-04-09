Pakistanský premiér Šaríf ostro odsúdil izraelské útoky na Libanon
Autor TASR
Islamabad 9. apríla (TASR) - Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf vo štvrtok ostro odsúdil pokračujúce izraelské útoky na Libanon. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X po telefonáte s libanonským náprotivkom Nawáfom Salámom, informuje TASR.
„Dôrazne som odsúdil pretrvávajúcu izraelskú agresiu proti Libanonu a vyjadril som sústrasť nad stratou tisícov drahocenných ľudských životov v Libanone v dôsledku týchto bojov,“ napísal Šaríf.
Zároveň potvrdil odhodlanie Pakistanu podporovať mierové úsilie na Blízkom východe vrátane napomáhania dialógu prostredníctvom nadchádzajúcich rokovaní medzi Iránom a USA v Islamabade.
Šaríf v noci na stredu potvrdil, že Irán, Spojené štáty a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím vo vojne na Blízkom východe. Pokoj zbraní podľa neho platí „všade“ vrátane Libanonu, čo však následne popreli Izrael aj USA.
Izrael v stredu po oznámení prímeria podnikol najrozsiahlejšiu sériu útokov na Libanon od začiatku súčasného konfliktu. Libanonská civilná obrana informovala, že o život prišlo najmenej 254 ľudí. Izraelské útoky spôsobili aj veľké materiálne škody.
