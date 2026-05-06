Pakistanský premiér verí, že Blízky východ smeruje k mieru
Autor TASR
Islamabad 6. mája (TASR) - Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v stredu vyhlásil, že cíti nádej z aktuálneho vývoja situácie okolo Iránu, ktorý podľa neho povedie k trvalému mieru na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Šaríf, ktorého krajina vystupuje ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, sa tiež poďakoval prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi za pozastavenie operácie Projekt sloboda, o ktorej Washington hovoril, že má zaistiť bezpečnú plavbu lodí cez Hormuzský prieliv.
„Som vďačný prezidentovi Donaldovi Trumpovi za jeho odvážne vodcovstvo a to, že takto vhodne oznámil prerušenie Projektu sloboda v Hormuzskom prielive,“ uviedol Šaríf v príspevku na platforme X.
Šéf Bieleho domu predtým uviedol, že rozhodnutie o zastavení projektu bolo prijaté s cieľom zistiť, či je možné uzavrieť dohodu s Iránom, a nasleduje po žiadostiach Pakistanu a ďalších krajín.
„Láskavá reakcia prezidenta Trumpa výrazne prispeje v tomto citlivom období k posilneniu regionálneho mieru, stability a zmierenia,“ uviedol pakistanský premiér.
„Máme hlbokú nádej, že súčasný vývoj povedie k trvácej dohode, ktorá zabezpečí trvalý mier a stabilitu v regióne i mimo neho,“ dodal.
